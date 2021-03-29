曾捲內幕交易遭證監罰4500萬 禁炒港股4年

認購內銀配股 偷步沽空被起訴

Bill Hwang自2001年開始管理Tiger Asia，而爭議事件則發生於2008年12月及2009年1月，當時Tiger Asia有份參與認購中行（3988）及建行（0939）配股，據指當時Tiger Asia已簽訂保密協議，不能買賣相關股份，但該基金卻兩次都在消息未公布前率先沽空股份，至2010年證監會起訴Tiger Asia涉及內幕交易，事件糾纏超過3年後，最終以Tiger Asia，以及當時負責管理的Bill Hwang及Raymond Park承認違反內幕交易法例作結，重罰4500萬元。

至2014年，證監會更就Tiger Asia一案，頒令禁止當時Tiger Asia管理層，包括Bill Hwang及Raymond Park投資港股，禁令為期4年；而Bill Hwang 在2012年已開始將Tiger Asia部分資金退還給投資者，將基金轉型成家族基金，亦即今天的Archegos Capital，而當日同遭證監申請禁令卻成功「甩身」的Tiger Asia 管理層William Tomita，目前亦是Archegos Capital的首席交易員。