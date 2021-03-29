經濟

韓基金疑遭斬倉 美中概股急挫元兇 傳高槓桿炒股爆煲 重倉股急跌贏變輸

【明報專訊】上周五（26日）多隻美國上市的中概股急挫，據多家外媒引述知情人士透露，事件或與著名韓裔基金經理Hwang Sung Kook（下稱 Bill Hwang）管理的投資基金Archegos Capital有關。報道指，Bill Hwang近年一直以高槓桿投資新經濟股並獲利甚豐，惟他「重倉」的多隻中概股近周急瀉，引發投行「call孖展」並最終斬倉，火燒連環船下多隻他有份投資的中概股都大幅下挫。有市場人士更憂慮，會否仍有下一波斬倉行動，拖累中概股表現。

明報記者 陳麗歡

上周多隻Archegos Capital的重倉美股急挫，以一周計，Viacom累跌51.32％，Discovery跌46.27％，兩股單單上周五更跌逾兩成；其他重倉中概股中，愛奇藝一周跌37.62％、霧芯跌28.47％、騰訊音樂跌33％、唯品會跌31.22％，百度亦跌逾兩成。值得留意的是，Archegos Capital官網昨日已無法進入，Bill Hwang亦未有回應外媒查詢。

基金官網關閉 Bill Hwang未回應

據《金融時報》報道，上周五主要由高盛和摩根士丹利兩間投行「操刀」斬倉，金額達190億美元（約1482億港元），令相關股票市值蒸發約330億美元（約2574億港元）。而彭博則引述由高盛流出的一封電郵內容，指上周五拋售的股份包括1000萬份百度ADR，報價185美元、約5000萬份騰訊音樂ADR，報價17.6美元，以及3200萬份唯品會ADR，報價27.6美元。

據資料顯示，高盛上周五合共拋售105億美元的持貨，先在盤前拋售合共約66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會的股票，下午再拋售愛奇藝、Viacom、Discovery和Farfetch Ltd的股票，總值39億美元。其餘則由大摩分別在上午及下午各拋售40億美元的股票，合共80億美元。

有金融界人士表示，Bill Hwang投資進取，他在2012年將Tiger Asia改組成家族基金Archegos Capital（見另文），據指當時規模只有2億美元，但近年一連串高槓桿投資，至今年初規模已增至50億美元；今年1至2月更再度急漲兩倍至150億美元。有報道指，慣於使用3至4倍「孖展」投資，並主力投資於科技、媒體和電訊公司，如內地電商唯品會、電子煙製造商霧芯、騰訊（0700）旗下的騰訊音樂，以及美國電視頻道公司Discovery。

市場憂斬倉持續 或引連環效應

另有報道指出，Bill Hwang上周僅遭投行拋售部分持貨，Archegos Capital目前還持有大量中概股持倉，有市場人士就擔心，一旦斬倉行動持續，或引發其他基金出現同樣被「call孖展」，尤其是去年底大量風險資金流入的新經濟股，或會持續震盪。

相關字詞﹕孖展 唯品會 騰訊音樂 百度 美股

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