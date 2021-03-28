福士電動車估值達1.8萬億

不過德銀也認為，福士的股價前景存在一些下跌風險，例如歐元進一步偏軟、中國高端車市場增長放緩，以及福士現金流具高度周期性等。部分汽車業界人士亦認為，斥巨資大舉進軍電動車市場並不明智。

去年電動車僅佔全球汽車銷量的3％。豐田（Toyota）則認為，混合動力車才是更明智的解決方案。寶馬（BMW）也傾向採取靈活的銷售策略，設計不同版本的車型，覆蓋汽油動力、混合動力、插電式混合動力及電動的選擇。

BMW行政總裁齊普塞（Oliver Zipse）早前向彭博電視台稱，「單箭頭策略」可能非常危險，全球市場不大可能在短時間內全部同時轉用電動車。

目標2030年前

累售2600萬輛電動車

不過福士無論如何都不會放慢腳步，目前正為旗下奧迪、保時捷等高端品牌的電動車建立標準化組件，以提升電動車的效能，縮短充電時間、延長續航力，並加快起動時間，目標在2030年前，累計銷售約2600萬輛電動車。

[企業地球村]