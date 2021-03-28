福士電動車估值達1.8萬億

【明報專訊】投資者看好電動車市場的前景，令福士（Volkswagen）等股價近期水漲船高。德銀指出，電池等產品成本下降，是福士近期股價上漲的主要因素，如果市場將特斯拉（Tesla）、蔚來汽車（NIO）的估值比率，套用於福士的電動汽車業務，那麼福士單是電動車業務的估值已達1950億歐元（約1.8萬億港元），高於該車廠目前約1300億歐元（約1.2萬億港元）的總市值。
不過德銀也認為，福士的股價前景存在一些下跌風險，例如歐元進一步偏軟、中國高端車市場增長放緩，以及福士現金流具高度周期性等。部分汽車業界人士亦認為，斥巨資大舉進軍電動車市場並不明智。
去年電動車僅佔全球汽車銷量的3％。豐田（Toyota）則認為，混合動力車才是更明智的解決方案。寶馬（BMW）也傾向採取靈活的銷售策略，設計不同版本的車型，覆蓋汽油動力、混合動力、插電式混合動力及電動的選擇。
BMW行政總裁齊普塞（Oliver Zipse）早前向彭博電視台稱，「單箭頭策略」可能非常危險，全球市場不大可能在短時間內全部同時轉用電動車。
目標2030年前
累售2600萬輛電動車
不過福士無論如何都不會放慢腳步，目前正為旗下奧迪、保時捷等高端品牌的電動車建立標準化組件，以提升電動車的效能，縮短充電時間、延長續航力，並加快起動時間，目標在2030年前，累計銷售約2600萬輛電動車。