福士挑戰Tesla電動車領導地位 今年料可交付100萬輛 明年或超越Tesla

資料來源：彭博社

電動車領域不再是特斯拉的獨腳戲，大量車廠已準備在這市場分一杯羹。法國雷諾（Renault SA）的電動車Zoe去年在歐洲熱賣；美國福特（Ford）野馬（Mustang）首款電動休旅車Mustang Mach-E也即將登陸展覽廳；通用汽車（GM）行政總裁巴拉（Mary Barra）早前聲言，爭取在2035年之前逐步淘汰汽油及柴油車；韓國現代汽車（Hyundai）也計劃在2025年前推出23款電動車型。就連科技巨擘也蠢蠢欲動，市場正盛傳蘋果準備推出首款電動車Apple Car，而電商平台亞馬遜也投資於無人駕駛技術，並入股汽車初創公司Rivian Automotive。

這些電動車新力軍當中，德國福士（Volkswagen）似乎最為激進，有指福士行政總裁迪斯（Herbert Diess）正複製特斯拉的成功模式。在外界對特斯拉去年9月「電池日」（Battery Day）所展示的最新電池技術反應熱烈之後，福士也在本月舉行「電力日」（Power Day），展示福士的汽車電動化發展藍圖。

福士股價今年累升逾六成

作為燃油汽車大廠，福士以往一直標榜其「潔淨柴油」技術，而在剛過去的「電力日」，迪斯提出只有一種方法可迅速令交通工具減排，就是邁向電動化。透過建立模組化電動車平台，福士得以設計出大量電動車模型。隨着福士全新電動休旅車ID.4廣泛推出，該公司期望今年可交付100萬輛混合動力及全電動車。

德銀預期，福士的純電動車銷量可望在明年超越特斯拉，而特斯拉去年的電動車交付量不到50萬輛。該公司預期今年起的未來數年，電動車交付量平均每年增長50%。

理論上，市值6000億美元（約4.7萬億港元）的特斯拉，仍有能力收購目前市值1300億歐元（約1.2萬億港元）的福士。不過由於市場看好福士加快轉型，福士的市值近期急升，今年以來，福士股價累計升逾六成。

彭博：Tesla如Netflix面臨後來者競爭

彭博社的評論文章指出，特斯拉對汽車行業的影響，猶如串流影視平台鼻祖Netflix，對傳統有線電視行業的擠壓。不過無論是特斯拉或Netflix，都開始面對日趨激烈的同業競爭。

迪士尼、美國有線電視巨擘康卡斯特（Comcast）、美國AT&T旗下的華納媒體（WarnerMedia）等傳統有線電視經營者，近年都紛紛轉戰串流影視平台。與此同時，蘋果公司、亞馬遜等也加入戰團。雖然迪士尼的Disney+串流媒體平台推出才16個月，但憑藉多元化的影視內容選擇，截至今年3月初已累積到1億訂戶，大約是Netflix的一半。

作為傳統汽車業霸主的福士，也計劃以選擇多來取勝。擁有大量品牌的福士，去年汽車銷量達到930萬輛，這經營規模使福士可調動龐大資源，承擔開發新技術的成本。到明年，福士將倚仗標準化的生產平台，推出27款車型。

拓電池技術充電網絡 緊貼Tesla路線

福士透露其轉型速度將會很快，較汽車業過去一世紀以來的轉變都要大。像特斯拉一樣，福士銳意發展電池技術及建設充電站網絡。福士於2017年成立了一家名為Electrify America的分支機構，目前在美國擁有最大規模的快速充電網絡。福士預期，到2025年將與其合作伙伴在全球設有超過3.5萬個充電站。

此外，福士還計劃在歐洲建立6家電池廠。彭博新能源財經（BloombergNEF）估計，福士設立這些新廠的成本將接近180億美元，並指出，在電池設計、電池化學及生產技術方面的改進，令福士有望在2025年前，將電池成本降低一半，令電動車有望比燃油車便宜。

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