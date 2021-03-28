內地首兩月工業利潤升1.8倍

較2019年同期亦大升七成

根據公布，全國規模以上工業企業實現利潤總額比2019年首兩個亦增長72.1%，兩年平均增長31.2%。國有控股企業、股份制企業、外商及港澳台商投資企業，及私營企業，分別實現利潤總額3752.2億、7762.5億、3145.2億及3316.9億元，按年增長1.82倍、1.69倍、2.19倍及1.37倍。

計算機通訊電子業升勢凌厲

在41個工業大類行業中，38個行業利潤總額按年增加，兩個行業減少，一個行業持平。當中以計算機、通訊和其他電子設備製造業利潤總額按年增長58.92倍，升幅最大。石油和天然氣開採業則按年下降28.7%。

朱虹指出，雖然工業企業效益狀况延續快速復蘇態勢，但國際形勢依然複雜嚴峻，內地疫情防控不容放鬆，各行業效益改善還不平衡，工業經濟全面恢復的基礎還需進一步鞏固。