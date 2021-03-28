運河阻塞供應停頓 港商憂船費大增

油輪大擠塞 油價反彈4％

國際油價原先在上周四跌至每桶60美元以下，但是隨着蘇伊士運河阻塞事件拖延，更多油輪未能通過運河，加上料油組維持原有供應水平不變，給油價再炒高藉口。林宣武接受本報查詢時指出：「（蘇伊士運河事件）情况很不明朗，已有約200條船受阻，恐供應鏈出問題」。

一般而言，在港存貨或足夠供應未來兩周所需，但是他估計，事件影響可能影響船運受阻2至4周，到時後果難料。就算船公司可加時14日繞經好望角往來歐亞，但是船公司要花費做好船上補給及預防海盜。

會方已呼籲業界和貨運代理了解有沒有貨物受困，繼而與客戶溝通。若發現未開船，亦要和買方討論如何處理。

付貨人委員會：或拖延2至4周

他估計，在港採用船上交貨離岸價（FOB）形式付運，問題不大，但是他擔心香港很多中小企未有購買保險或會在事件中遇到大問題，而油價則因為有油輪被困而扯高。他稱，會方已和港府溝通，港府已知悉事件的嚴重性，但現階段可做的事情不多。至於船費方面，林宣武稱，自去年疫情爆發至今往來亞、歐的船費已急漲5倍，每個20呎標準箱運費叫價已逾8000美元。

今次事件推波助瀾，恐怕船費再大增20%至30%。另受疫情影響，全球班輪只有30%至40%準時到達，今次事件對班輪準時度影響仍有待觀察。擱淺事件後，他估計業界會研究是否再容許載2萬箱以上大班輪駛經運河。