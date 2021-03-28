運河阻塞供應停頓 港商憂船費大增

【明報專訊】台灣長榮海運往來高雄至德國漢堡的濕租班輪長賜號於蘇伊士運河擱淺已經近5日，事件仍未解決，觸發運河兩端貨輪、油輪大擠塞，影響商品供應，令國際油價在上周五晚反彈4.1%，每桶做價重見60.97美元。香港付貨人委員會主席林宣武指，事件既令貨運最少阻滯2至4周，致亞、歐貨物供應出現短缺情况，同時亦恐船費在現高位再加最少20%至30%，並且會對那些未購保險的中小企帶來衝擊。
油輪大擠塞 油價反彈4％
國際油價原先在上周四跌至每桶60美元以下，但是隨着蘇伊士運河阻塞事件拖延，更多油輪未能通過運河，加上料油組維持原有供應水平不變，給油價再炒高藉口。林宣武接受本報查詢時指出：「（蘇伊士運河事件）情况很不明朗，已有約200條船受阻，恐供應鏈出問題」。
一般而言，在港存貨或足夠供應未來兩周所需，但是他估計，事件影響可能影響船運受阻2至4周，到時後果難料。就算船公司可加時14日繞經好望角往來歐亞，但是船公司要花費做好船上補給及預防海盜。
會方已呼籲業界和貨運代理了解有沒有貨物受困，繼而與客戶溝通。若發現未開船，亦要和買方討論如何處理。
付貨人委員會：或拖延2至4周
他估計，在港採用船上交貨離岸價（FOB）形式付運，問題不大，但是他擔心香港很多中小企未有購買保險或會在事件中遇到大問題，而油價則因為有油輪被困而扯高。他稱，會方已和港府溝通，港府已知悉事件的嚴重性，但現階段可做的事情不多。至於船費方面，林宣武稱，自去年疫情爆發至今往來亞、歐的船費已急漲5倍，每個20呎標準箱運費叫價已逾8000美元。
今次事件推波助瀾，恐怕船費再大增20%至30%。另受疫情影響，全球班輪只有30%至40%準時到達，今次事件對班輪準時度影響仍有待觀察。擱淺事件後，他估計業界會研究是否再容許載2萬箱以上大班輪駛經運河。