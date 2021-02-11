上車客不惜追價入市 元朗尚悅逾648萬易手

創同類單位新高 實呎1.47萬

原業主隨後反價至648.2萬元，上車客亦追價入市，最終成交，實呎14,732元。

翻查資料，同類型單位9座高層B室，實用面積同為440方呎，在去年7月以高價638萬元、實呎1.45萬元易手，即上述新成交單位較舊紀錄多10.2萬元或1.6%，成交價創同類單位新高紀錄。據悉，原業主2012年11月以410.1萬元購入物業，是次轉手帳面獲利238.1萬元，物業逾8年升值58%。

另上周以破頂價710萬元易手的屯門新屯門中心3房戶，昨日再有同類型單位錄成交，成交價達700萬元。

新屯中一周兩宗達700萬元

祥益地產高級區域經理黃慶德表示，有關單位為7座高層E室，實用597方呎，原業主日前740萬元放售，隨即獲區內租客垂青，並即場與業主議價，終減價40萬元或約5%、以700萬元易手，實呎約11,725元，原業主於2003年以104萬元購入，持貨18年，帳面獲利596萬元或5.7倍離場。