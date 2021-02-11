EIGHT STAR STREET首批售7伙 維港滙III預計加推 加價5%至10%

維港滙III傳昨起接受認購

EIGHT STAR STREET售出單位包括1房、2房及3房戶，成交價介乎1696.6萬至4193萬元，其中18樓A室，實用面積913方呎，3房連套房及多用途房間隔，以4193萬元售出，實呎45,926元，為昨日成交價最高的單位，而成交呎價則屬項目次高。太古地產表示，經過首輪銷售後，首張價單的其餘單位會以先到先得的形式發售，對項目銷情非常有信心。

復活節假期將至，連同清明節，迎來5天長假期，發展商抓緊時機推盤。由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）等五大發展商合作發展的西南九龍長沙灣維港滙III，日前突擊開價，以折實平均實呎25,868元首推78伙，相較本月初推出維港滙I首批折實平均實呎24,628元，高出約5%，項目料短期內開售。

緹山4月起4伙大宅招標

對於維港滙III日前突擊開價，會德豐常務董事黃光耀指，主要是因為復活節假期將至，期望吸引準買家參觀物業，而首張價單相當實惠，繼續以「開心價」推售，對項目銷情非常有信心，更預計在開售前有機會加推單位，並有5%至10%加價空間。

MOUNT VIENNA貨尾

地下複式實呎3.54萬沽

另外，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，維港滙III是次推出的78伙，折實市值6.83億元。據悉，項目昨日起接受認購。

除維港滙III部署推售，多家發展商亦趁復活節檔期，推售豪宅新盤餘貨。由嘉里（0683）發展的九龍半山龍駒道豪宅緹山，新近公布新一份銷售安排，將在4月1日起，以招標形式推售4伙3房連套房及多用途室的大宅，分別為1座5樓A及B室、2座3樓A及B室，A室實用面積1760方呎，而B室實用面積為1699方呎。

另外，有市場消息指，由興勝創建（0896）發展的火炭MOUNT VIENNA，昨日售出最後一伙，屬於地下B室複式單位，實用面積2400方呎，成交價8500萬元，實呎35,417元。