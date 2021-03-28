回購派息鬆綁 美銀行股做好

長榮貨輪擱淺未解

油價升穿每桶60美元

聯儲局在上周四表示，若美國的銀行若有充足資本通過下一輪壓力測試，可獲准在6月30日後解除回購限制，並可提高股息，聯儲局指「多數機構」的限制將被放寬。消息亦帶動美國銀行股在上周五做好，美國銀行（BAC）上升2.71%，美國合眾銀行（USB）上升2.4%。

另外，長榮貨輪仍然阻塞在蘇伊士運河，帶動紐約期油再升穿60美元一桶，標普能源股指數ETF上升2.48%。

科技股上周五普遍做好，標普科技股指數ETF上升2.54%，大型科技股反彈，蘋果（AAPL）和微軟（MSFT）升0.51%和1.78%。不過Tesla（TSLA）公布月度汽車交付量在即，市場擔心汽車晶片短缺影響次季交付量，周五跌3.39%。周四受「新疆棉」事件影響下跌的Nike（NKE）周五回升3.38%。

憂晶片短缺 Tesla周五挫3.4%

此外，共享辦公室WeWork周五宣布，與特殊目的收購公司（SPAC）Bowx（BOWX）合併上市，估值為90億元。WeWork受累於新冠疫情打擊辦公室需求，去年淨虧損38.3億美元，現時估值亦與2019年時的470億美元相去甚遠。上市協議包括從富達、喜達屋資本等基金集資13億美元。周五BOWX急升20.29%，收報11.71美元。

與WeWork合併SPAC飈兩成

美國10年期國債收益率周五微升2.62%至1.676厘，全周跌2.62%，自1.721厘回落。美匯指數收報92.72點，上升0.21%，見去年11月中以來新高。恒指夜期跌0.13%，收報28,253點，低水83點，ADR港股比例指數報28,582點，上升0.86%。

匯控（0005）ADR折合報45.31港元，較港股高收1.03%，友邦保險（1299）折合報98.05港元，較港股高收2.4%。