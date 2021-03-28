大戶沽中概股 一周最勁跌五成 美退市法案掀恐慌 分析：尾市反彈壞消息已出

明報記者 歐陽偉昉

彭博社引述知情人士表示，高盛和摩根士丹利等大行，周五代理多間中概股股東作出大額配售，部分個股的交易超過10億美元。其中，高盛在美股盤前交易時段，以14%折讓價，掛出1000萬股百度、5000萬股騰訊音樂（TME），以及3200萬股唯品會（VIPS）沽盤。三隻股份日內沽壓加劇，百度最多下跌15%，騰訊音樂和唯品會下跌約兩成，不過尾市均快速拉升，騰訊音樂和唯品會收市微跌1.28%和2.38%。摩根士丹利和高盛均拒絕評論。

周五遭大折讓配售 騰訊音樂曾跌兩成

此外，市傳影片平台愛奇藝（IQ）和網上教育股跟誰學（GSX）亦出現大額配售，跟誰學開市跌8%後迅速下挫，全日最多下跌55%，收市報39.01美元，下跌41.56%，愛奇藝亦下跌13.2%。中資科技股急挫，亦影響其他中概股表現，周五上市的網上問答網站知乎（ZH）掛牌低開14%，收市跌幅縮窄至10.53%。

百度美股倒升2%收市

美國證交會在上周三公布，正在採取初步措施實行《外國公司問責法》，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）若連續3年未能審查在美國上市的企業的會計師審計紀錄，該企業將不能再於美國上市，而中國企難以向外國監管機構提供審計底稿資料；加上聯儲局主席鮑威爾在上周四表示將隨經濟復蘇減少買債，以及中國加強科技公司監管，觸發中概股上周急跌，百度美股全周跌18.98%，騰訊音樂、唯品會、愛奇藝下跌逾三成，而估計會因中概股回歸受惠的港交所（0388）則自上周四累升6%。

植耀輝：累跌不小 港股料穩

不過，多隻中概股上周五明顯反彈，阿里巴巴（BABA）美股、拼多多（PDD）等中概股上周五表現平穩，自周四低位反彈4.5%和3.76%。耀才證券研究部總監植耀輝認為，中概股上周三震盪後，並非全面繼續下跌，部分有較快反彈。對於兩地上市的中概股，他認為壞消息經已出現，而且已累跌不小，周一港股開市會比較穩定。