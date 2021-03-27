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2021年3月27日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
美團新業務巨虧 拖累上季蝕14億 社區電商擴張投資龐大 預警蝕多幾季
全年多賺逾倍 疫情帶動餐飲外賣「價量齊升」
工行建行去年多賺逾1%勝預期 派息增
交行去年淨利息收入升6%至1533億
外電傳合作造車 小米長汽股價急升
B站暗盤跌6.5% 大戶蝕35萬 公告擺烏龍 疑抄百度文件捱轟
合景泰富去年核心多賺25% 將受惠舊改加速
泡泡瑪特全年多賺16% 毛利率跌
長建：隨英鎊澳元轉強 料有助英水務表現
東方海外派息爽手 末期連特別息10.675元
去年2690億港資流加國 破紀錄高位 按年升一成
行內第二大平台 水滴互助終止業務
美PCE物價指數升1.4％仍溫和 道指再漲逾百點 油價飈4％
羅賓漢散戶IPO平台 冀打破大戶「特權」
微軟擬斥780億收購聊天平台Discord
維港滙III突開價 趕復活節搶灘 折實均呎25868元 較I期高5%
尚瓏1房佔近半 最快假期後開價
商廈去年空置率11.5% 16年最嚴峻
中小型住宅空置率4% 10年新高
CCL破180點 7個月首見
資策泛海等古洞地申建2593伙
陸振球：新盤成交大增 不一定利好樓市
周末睇樓好去處
Prince Central主打細戶 享雙鐵路站優勢
快獲入伙紙 擬推現樓
鄰近新世紀廣場 消閒購物便捷
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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美團新業務巨虧 拖累上季蝕14億 社區電商擴張投資龐大 預警蝕多幾季
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