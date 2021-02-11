CCL破180點 7個月首見

按周升1.31% 8個半月最勁

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.49點，創31周、即近8個月新高，按周升1.36%，升幅為15周、即近4個月以來最大。CCL（中小型單位）報181.11點，創31周、即近8個月新高，按周升1.15%，升幅為15周、即近4個月以來最大。CCL（大型單位）報180.03點，創69周、即近1年半新高，按周升2.16%。

元朗二手價量齊升。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月累錄約232宗，其中區內YOHO Midtown 9座高層B室，實用面積1029方呎，4房套房連儲物套房間隔，以1760萬元易手，創屋苑標準單位成交價新高，實呎17,104元；原業主2010年2月以814萬元一手買入單位，帳面獲利946萬元或1.2倍。

北角本月破百宗二手成交

多區二手成交量相繼破百宗水平。中原豪宅資深區域營業董事陳家鴻稱，北角及北角半山區本月共錄逾百宗二手成交，創區內近3年二手成交宗數單月新高，其中北角半山寶馬山花園2座中層B室，以1610萬元易手，實呎20,050元；原業主2007年11月以720萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利890萬元或逾1.2倍。另青衣區本月錄近百宗成交，較上月全月升逾三成，其中青雅苑中層2室，實用443方呎，2房間隔，於自由市場以590萬元成交，實呎13,318元。原業主2013年於自由市場以333萬元購入，帳面獲利257萬元。