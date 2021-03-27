中小型住宅空置率4% 10年新高

差估署指部分「技術性空置」

該署又指，空置率上升主要來自兩大因素，包括去年私樓落成量按年增加五成，部分已獲發入伙紙，但尚未獲發滿意紙，因未正式交樓，出現「技術性空置」，涉約10,350伙，相較去年同期7340伙，按年增加41%。另一原因則是去年新冠疫情爆發，令經濟收縮，高失業率削弱了租客負擔能力，至去年12月整體租金按年下跌6.1%。反觀逾1076方呎大單位，空置率按年跌0.8個百分點至7.3%，為逾10年來新低數字。

美聯首席分析師劉嘉輝分析指，大單位空置率下跌，主要與此類單位去年落成量僅1140伙有關，數字連跌兩年，並為6年新低；近年發展商傾向興建中小型單位，大型單位供應減少是意料之中。

疫情削租客能力 租金按年跌6%

據差估署預測，2021及22年大單位落成量將分別進一步回落至980伙及970伙，屆時將自2014年再次跌破至不足1000伙水平，而2022年落成量更有機會為8年新低水平。該署資料亦顯示，在本地低息環境和需求下，住宅樓價和成交量去年大致保持平穩，其中住宅樓價按年僅微跌0.5%。