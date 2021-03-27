商廈去年空置率11.5% 16年最嚴峻

據差估署資料顯示，各類商廈物業中，以乙廈空置率最高，達11.9%，涉樓面約366萬方呎，若以空置樓面而言，則是甲廈空置樓面最多，達1028萬方呎，其空置率為11.8%。另該署資料亦顯示，去年寫字樓整體有307.8萬方呎負使用量，當中66%來自甲廈。

逾1543萬呎空置 按年大增三成

該署預計，今年商廈的落成量約為76.42萬方呎，涉及樓面與2020年相若，當中48.44萬方呎或63%來自甲廈。值得留意，商廈落成量將在明年，即2022年大幅反彈至296.01萬方呎，甲廈佔199.13萬方呎或67%，當中觀塘和東區合共佔甲廈樓面的69%。中美緊張關係和嚴峻疫情均令環球經濟狀况轉差，壓抑本地寫字樓市况，整體寫字樓租金亦按年下跌10%，其中甲廈租金跌幅最深，按年跌11.4%。

中文大學經濟學系副教授莊太量坦言，除非政府開關，否則商廈前景仍不樂觀。他解釋，疫情打擊全球經濟，不少企業重整架構，加上部分公司採居家工作模式，對寫字樓需求大幅減少，商廈空置率上升是理所當然。他預期，商廈前景要待疫情受控下，政府重開關口後才可見龧光。

零售商舖空置量較SARS多逾343萬呎

同樣因疫情而受到重創的零售商舖，據差估署資料顯示，去年銀座式商廈、商舖等物業的空置率達11.4%，涉及空置樓面約1421.92萬方呎，還要較2003年SARS空置樓面約1078.55萬方呎多出逾343.37萬方呎。與此同時，該署統計亦指，去年私人商業樓宇出現116萬方呎的負吸納量，整體空置率按年增加1.3個百分點至11.4%，料創歷史新高水平。