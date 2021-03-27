尚瓏1房佔近半 最快假期後開價

樓花期長約20個月的尚瓏，示範單位設於上環宜必思香港中上環酒店。富豪酒店集團執行董事范統指，尚瓏已上載樓書，最快復活節後開價，預計下月底開售。尚瓏提供130伙開放式至3房戶，實用205至483方呎，主打227至266方呎1房戶，佔約47%。

綜合市場資訊，本月迄今整體新盤成交錄約1070宗，市場昨日不乏洋房和特色戶成交；萬科香港屯門掃管笏上源，今年迄今暫錄約16宗成交、套現逾4.8億元，透過招標以5556萬元售出18號洋房，實用2762方呎連花園，實呎2.01萬元。

尚悅‧天悅5號屋

2680萬沽 實呎逼1.5萬

恒地（0012）元朗唐人新村尚悅‧天城，亦透過招標以2680萬元售出5號屋（連車位）；實用1789方呎連前庭及花園，實呎1.49萬元，成交價和呎價均創項目新高；項目累售6幢洋房，套現約1.5億元。另早前收樓的鷹君（0041）大埔白石角朗濤，自2019年推售以來累沽522伙，佔項目單位總數723伙的72%，套現總額60.6億元；發展商最新開放第9A座12樓A室示範單位，實用1224方呎，原則為3房1套房間隔（現改為2房1套房），以日式美學為設計主題。