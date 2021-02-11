維港滙III突開價 趕復活節搶灘 折實均呎25868元 較I期高5%

明報記者 林可為

維港滙III首批78伙，分佈於第1B座和2座，單位實用面積介乎277至524方呎，屬開放式至2房間隔，主要以昂船洲一帶海景為主。與維港滙I一樣，發展商提供最高20%直減折扣，折實實呎24,075至28,356元，整批折實均呎25,868元；而建築期付款最高折扣為16.5%，兩者相差3.5個百分點。

首批78伙 料最快即日收票

業界估計，維港滙III料日內將上載銷售安排，以搶佔復活節長假的賣樓黃金檔期。是次入場單位為1B座6樓E室，屬實用277方呎開放式戶，折實價666.9萬元、折實實呎24,075元，屬首推售價和呎價最平，較維港滙I首推實用277方呎開放式戶的折實入場費641.6萬元，售價貴約4%。至於今批售價最貴一伙，為1B座16樓A室，為實用524方呎2房戶，折實價1313.3萬元，折實實呎25,063元。

開放式戶折實667萬入場

樓花期長約26個月的維港滙III，本月中上載樓書，總共提供388伙，戶型相對正在發售的維港滙I稍細，標準戶實用277至1001方呎，不設4房戶；特色單位實用面積則介乎256至1611方呎。

另一方面，維港滙I再錄新撻訂，據成交紀錄冊顯示，原於3月17日次輪銷售中以838.59萬元售出的3B座11樓B室，屬實用308方呎1房戶，買家新近撻訂，料遭沒收5%訂金涉約42萬元。維港滙I本月中開售迄今累售逾250伙，暫時累積錄5宗撻訂，估計殺訂總金額涉約234萬元。

GRANDE MONACO加推26伙

除維港滙III外，會德豐獨資發展的啟德GRANDE MONACO，昨晚亦突擊加推4號價單涉26伙，包括13伙高座單位，戶型屬2房至3房，實用446至573平方呎。

是次新加推單位，亮點屬首度登場的13伙低座單位，入場單位為低座A座1樓B室，實用333方呎1房戶，折實價847.1萬元、折實實呎25,438元。 MONACO、GRANDE MONACO今年推出迄今累售474伙，套現逾60.3億元。