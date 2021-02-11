微軟擬斥780億收購聊天平台Discord

微軟願意在社交服務投入巨資，是因為除Xbox以外，它沒有像競爭對手Google、亞馬遜、Facebook和Apple這樣龐大的面向消費者社區。總部位於三藩市的Discord，提供語音、文字和影片聊天服務，主要受遊戲玩家青睞。自疫情爆發以來，人們通過網絡聯繫的時間增加，Discord也人氣急升。不過消息稱，除考慮被收購外，Discord也在考慮申請首次公開募股（IPO）。

迪士尼擬翻新阿納海姆度假村

隨着美國經濟活動逐漸重啟，迪士尼在加州樂園因疫情而關閉一年多以後，尋求大張旗鼓。迪士尼宣布，計劃將位於阿納海姆（Anaheim）的度假村升級及翻新，包括增設新景點、商店和餐廳。升級計劃料將歷時數年，尚未確定成本或目標日期。

迪士尼表示，將開始與當地官員討論此計劃，但不會尋求公共融資。過去迪士尼在建設項目時，曾要求減稅和其他獎勵措施。加州迪士尼樂園將在4月底重新開放，但須遵守遊客人數限制及其他防疫措施。

（綜合報道）

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