羅賓漢散戶IPO平台 冀打破大戶「特權」

擬將新股留給自家用戶

鑑於企業及其聘請的投行，在新股發行時對面向投資者的配股規模實施嚴格控制，目前羅賓漢的用戶及其他散戶都不能直接購買企業新股，必須待股票開始交易後才可購買，因此認購新股堪稱為華爾街機構的「特權」。由於新股首日交易的價格往往高於招股價，在IPO獲得配股的大型基金往往佔了先機。

根據Dealogic提供的數據，去年美國企業首日掛牌的股價平均升幅達36%。羅賓漢將購買新股普及化，或將有助削弱華爾街大行對股票發行的控制，並有助羅賓漢自己的IPO計劃得以順利推進。消息人士稱，羅賓漢計劃把其IPO新股總發行量的一大部分，預留給1300萬用戶，並利用該公司正在研發的技術管理這些新股。消息人士稱，目前未清楚羅賓漢為何有此打算，且不確定此計劃能否取得成果。消息稱，由於羅賓漢希望散戶也可購買到其他公司的新股，因此需要與其他經紀公司及相關機構就認購安排談判，並得到美國監管機構的批准。

GME周四急升 疑似逼空

此外，散戶近期似乎再次聯手行動，年初的逼空戰場GameStop（GME），周四股價上漲逾五成，股價收報183.75美元，收復了周三的失地。由於業績未如預期，GME股價周三挫四成，昨早段股價曾高見218.93美元，然後午夜前股價微跌。

（綜合報道）

[國際金融]