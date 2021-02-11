美PCE物價指數升1.4％仍溫和 道指再漲逾百點 油價飈4％

當前美國的通脹預期升溫，美國10年期通脹掛鈎債券（TIPS）損益平衡收益率昨升穿2.37厘，創8年新高。債券交易員押注聯儲局最快於明年加息。掉期交易和期貨交易都反映，交易員預期聯儲局明年底會加息1次，將利率上調0.25厘，並在2023年底前共加息3次，合共加息0.75厘。

摩通：儲局加息多較預期遲

摩通的分析指出，回顧歷史，自2008年金融海嘯將利率降至接近零水平的低位後，聯儲局一直對加息保持耐性，只是市場人士總是低估聯儲局的耐性。早在2008年末，交易員就開始預期聯儲局在隨後兩年加息數次，但聯儲局直至2015年12月才開始加息。

如今歷史可能重演。不少市場人士認為，美國政府「放水」數萬億美元，加上疫苗接種取得進展有助經濟重啟，若利率長期保持低位，通脹勢將失控，因而押注聯儲局提早加息。不過聯儲局本月公布的「點陣圖」預示，直至2023年底，聯邦基金利率預期中值仍維持0.1厘不變。聯儲局本月的議息聲明亦重申，將維持利率在接近零水平，直至通脹在一段時間內溫和超過2%，並實現充分就業。聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）表示，這意味聯儲局對貨幣政策「絕對有耐性」。

通脹憂慮未消 5年國債捱沽

不過聯儲局的表態，未有緩和市場人士對通脹的擔憂。美國國債依然受壓，當中以5年期美國國債的沽壓尤甚，其孳息率本月曾高見0.9厘，為去年3月以來最高。此年期的美國國債，與聯儲局的利率路徑密切相關。

雖然聯儲局不一定會完全按照自己的預測行事，但摩通與摩根士丹利均認為，交易員最終會放棄提早加息的注碼。摩通的美國利率策略主管羅弗（Alex Roever）指出，市場人士有自己的看法，但實際情况可能與此不同，雖然他們試圖以加息預期來左右聯儲局決策，但聯儲局官員似乎不為所動。他預期聯儲局直至2024年，利率政策仍將按兵不動。

摩根士丹利的美國利率策略主管丁格拉（Guneet Dhingra）指出，市場人士傾向預測前景，然後進行部署，而聯儲局的貨幣政策新框架，卻是倒後看的（backward-looking），鮑威爾表明將以實際數據，而非預測趨勢作為利率政策的指標，目前市場人士與聯儲局之間的看法分歧相當大。他說，鑑於聯儲局在金融海嘯後的劇本，是在加息前先減少買債，意味目前距離加息還有很長的路。

彭博社稱，當前的風險，在於聯儲局釋出的耐心信號，將繼續推高美國長期國債的孳息率，最終可能提高企業融資成本，促使金融條件收緊。

聯儲局最新公布，多數的銀行派息和股票回購的臨時限制措施，將在6月30日之後結束。美國銀行業若有充足資本通過下一輪壓力測試，將獲准於6月30日之後提高股息。聯儲局去年對銀行派息設定上限，以確保銀行有足夠現金維持高資本水平。

（綜合報道）

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