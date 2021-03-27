行內第二大平台 水滴互助終止業務

逾億會員 僅次螞蟻相互寶

公告指出，互助計劃終止前不幸確診大病的會員，可在診斷之日起180天內繼續向平台發起申請，餘額將會在昨日起5日內退款。截至去年3月底止，水滴互助共有1.045億名會員，僅次於螞蟻集團旗下的「相互寶」1.053億會員人數。水滴互助的官網顯示，已救助21,235名會員，總金額達19.1億元人民幣。

水滴互助母企、內地互聯網保險平台水滴由美團（3690）第10號員工沈鵬於2016年成立，業務亦包括「水滴籌」、「水滴保」等，去年8月一共籌得2.3億美元，由瑞士再保險和騰訊（0700）領投新一輪融資，並準備赴美上市，計劃集資5億美元。中國銀保監去年9月發表研究指，網絡互助平台會員數量龐大，屬於非持牌經營，涉眾風險不容忽視，部分前置收費模式令平台形成沉澱資金，存在「跑路風險」，如處理不當、管理欠佳，更有機會帶來社會風險。其後，美團在今年1月底正式關閉美團互助，銀保監曾解釋，美團互助偏離美團主業，加上逆選擇風險不斷增加，是關閉的主要原因。除美團及水滴外，百度互助及輕鬆互助此前已相繼宣布關停。