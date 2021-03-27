泡泡瑪特全年多賺16% 毛利率跌

全年售逾5000萬件玩具

按產品分，「Molly」仍為最受歡迎的IP（知識產權）玩具，全年貢獻收入約27%。集團全年售出逾5000萬件潮流玩具，期內於內地淨增73家實體店，並於韓國開設首家海外實體店；同時新開526家無人商店。截至去年年底，註冊會員人數錄740萬人，按年增2.4倍。

董事長兼首席執行官王寧昨日指出，今年4月起將推出「頭部」IP玩具，貨品供應較去年更充分。他指出，預計集團未來利潤率將維持在22%至27%之間，不會刻意提高。他又表示，未來計劃拓展集團定位，並不僅做潮玩及「盲盒」公司，擬發展主題公園、內容業務，亦有可能拓展遊戲業務。

副總裁司德則表示，今年新開實體店數量將會較去年更多，料會超過80間，開店位置以一線及二線城市為主。早前官媒批判「盲盒熱」，指二級市場出現不良炒賣，司德表示，集團不會參與二級市場活動，但會留意對集團口碑有影響的內容。