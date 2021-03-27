合景泰富去年核心多賺25% 將受惠舊改加速

去年合景泰富核心多賺24.9%至65.14億元，每股盈利2.1元，派末期息0.53元，連中期息0.4元，全年派共0.93元，派息比率達45%。績優刺激股份昨曾升近9.4%，全日升7.63%，收報13.26港元。

目前屬「黃檔」 料今年全達標變「綠」

據集團介紹，現時已於廣州、佛山、深圳、東莞持有34個城市更新項目，預計可售面積約2200萬平方米，可售總貨值約6500億元，預計可出租商業物業約430萬平方米。合景2021年的合約銷售目標為1240億元，按年增長20%；預計2021年總可售貨值為2050億元。

在「三道紅線」的融資政策下，不少內房紛紛要減買地及減債以求達標。不過合景泰富指，目前集團屬於「黃檔」企業，有信心在2021年末能全線達到「綠檔」。

至於剛晉身藍籌的龍湖（0960），首席執行官邵明曉及首席財務官趙軼更在業績會上直言，公司已是連續5年為「綠檔」企業，當中截至去年底的淨負債率為46.5%，現金與短債比率為4.24倍，大幅超標。

龍湖去年核心多賺20.2%至186.9億

龍湖管理層認為三道紅線及集中供地政策，甚至當局為銀行設的另外「兩道紅線」均對龍湖有利，因其財務一向穩健，資金面健康。在新政底下，銀行及金融機構資源有限，會更傾向選擇龍湖，給予的授信不降反增。談到龍湖智慧服務分拆問題，邵明確表示無意分拆業務。龍湖去年多賺9.1%至200.2億元，核心多賺20.2%至186.9億元，每股基本盈利為3.408元。派末期息1.03元，按年升22.6%；計及中期息0.4元，全年派1.43元，按年升19.2%。龍湖昨升5.82%，收報48.2港元。