B站暗盤跌6.5% 大戶蝕35萬 公告擺烏龍 疑抄百度文件捱轟

明報記者 馬迪帆

ADR早段回升 折合港股價仍潛水

B站昨於輝立暗盤收報755元，每手20股，每手帳面蝕1060元。兩日波動走勢令大戶最傷，本次有9名大戶入「頂頭槌飛」，每張飛涉及3.7億元。假設借盡九成孖展，以耀才1.98厘息計，計息期僅有3日，孖展息須付5.5萬元。每名大戶最終獲派多達5620股，以暗盤價計，連本帶息將蝕35萬元。而早前富途及其他中資券商則提供3.98厘息，若借高息，則將共蝕41萬元。

公告出錯 央媒形容「敷衍了事」

股價出師不利，B站昨日早上又出現披露公告「擺烏龍」事件。公司昨上載公告時，疑似照抄百度文件，但未有刪去「百度集團」公司名字。本報昨日下午查看時公告已更正。但事件引發央媒注意，央視網發文批評稱，公告錯誤所暴露出的問題「令人細思恐極」，懷疑「會否還有其他敷衍了事的地方」。

不過，內地財經網則引述消息人士指出，稱事件是由於律師事務所世達國際（Skadden）出錯引致。而根據有關招股書，世達為B站負責香港及美國法律的顧問，同時亦於百度上市中擔任同一職位。

聯易融昨起招股 第五家W股

其他新股方面，金融科技（Fintech）概念股聯易融（9959）昨起招股（見表），將成為本港第5家同股不同權（WVR）股份。每股定價16.28元至18.28元，入場費9232.11元。上市最多集83億元。公司引入6家明星基石投資者，包括貝萊德、富達、紅杉資本、新加坡主權基金GIC等。而公司主營供應鏈金融，去年全年虧損按年縮窄34%，錄得7.2億元人幣。昨日首招股，孖展錄得210億元，超購24倍。招股期至下周三（3月31日）截止。

在逆市下，仍有中概股勇闖美國，內地問答社區知乎（美：ZH）昨赴美國掛牌，集資41億元。知乎以9.5美元定價，為此前披露的下限。集團昨晚正式掛牌。而公司亦擬向阿里巴巴（9988）、京東（9618）等投資者發行部分股份。