外電傳合作造車 小米長汽股價急升

長汽昨晚發公告稱報道不實

消息亦刺激長汽做好，最多升逾一成半見22.9元，全日收升10.38%，報21.9元。據報，小米正跟長汽洽談利用其工廠生產自家品牌的電動車，瞄準大眾市場。消息人士指出，小米計劃約2023年推出首款電動車，並可連接集團其他產品；長汽將提供工程諮詢，以加快項目進程。

長汽副總裁傅小康下午回應內地媒體查詢時稱，長汽致力於聯合產業鏈相關方，打造基於產業互聯網的、開放的生態平。但長汽晚上的公告堅決否認，稱未與小米就上述報道事宜進行談判。另小米總辦副主任徐潔雲一度在個人微博上，表示有關消息是「完全扯淡的假新聞」；惟有關帖文及後被刪除。此前，市場多次傳出小米造車，包括去年底傳出將跟比亞迪（1211）聯合推出新車，但當時小米和比亞迪否認。

整體大市而言，氣氛回穩，資金流出避險資產， 恒指在連跌5個交易日後，昨日反彈，收市升436點或1.57%，收報28,336點，收復100天線（27,964點）。總結全周，恒指下跌654點或2.26%，為2月26日以來最大一周跌幅。

北水淨流入港股逾27億

科指跑贏大市，昨升184點或2.33%，收市報8129點；國指收報10,966點，升221點或2.06%；主板成交1839億元。港股通淨流入27.15億元，結束過去3日合共78億元淨流出。中移動（0941）前日中午公布業績後股價下挫，昨全日跌0.49%，收報50.75元，並遭北水淨沽6.41億元。騰訊（0700）獲北水買入21.4億元，收報620元，升2.31%。早前累跌不少的港交所（0388）有3億元淨流入，昨升3%，收報463.2元。

另外，新疆棉事件繼續發酵，受惠股安踏（2020）再升5.6%，李寧（2331）升2.9%，滔搏（6110）及申洲（2313）續跌。