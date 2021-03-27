交行去年淨利息收入升6%至1533億

交行昨日收報4.65港元，升0.87%。期內息差保持基本穩定，淨利息收益率1.57%，按年減0.01個百分點。貸款減值損失620.59億元，增19.45%，以首3季按年升幅40%計，第四季貸款減值損失顯著改善。

不過，壞帳情况則有惡化，截至去年底的不良貸款餘額976.98億元，增25.2%，不良貸款率1.67%，較2019年底增0.2個百分點；撥備覆蓋率143.87%，較2019年底少27.9個百分點。資本充足率增0.42個百分點至15.25%。

不良貸款餘額增25%

交行副行長殷久勇表示，去年不良貸款量雖有所增加，但隨着風險出清、疫情緩和等，資產質量逐步企穩，自第三季起，不良貸款率上升趨勢已開始緩和，估計今年資產質量穩中向好，期望今年底撥備覆蓋率維持基本穩定。

副行長郭莽表示，去年淨息差整體表現穩定，除非環境出現重大變化，預期今年淨息差亦基本穩定，因貸款市場報價利率（LPR）下降的邊際影響正在減弱，資產收益率下行情况放緩並有回升動能。未來交行會做好淨息差管理，繼續提升零售貸款的佔比，因零售貸款收益率較高，亦希望未來能提升核心負債增長能力，及提升低成本存款的佔比等。