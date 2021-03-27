工行建行去年多賺逾1%勝預期 派息增

建行淨息差跌至2.19厘

建設銀行（0939）亦公布，去年純利按年升1.01%至2654.26億元，好過預期的下跌5%。末期息每股0.326元，按年多派1.84%。淨利息收入按年升7.23%，淨手續費收入升3.32%，淨息差按年跌0.13厘至2.19厘。建行信貸撥備上升18.71%，至1934.91億元，不良貸款率按年升0.14個百分點，至1.56%。

去年初人民銀行應對新冠疫情對經濟造成的衝擊，市場貸款基準利率（LPR）累降0.3厘，工行全年淨利息收益率下降0.15個百分點至2.15厘，不過較首3季的淨息差2.1厘有改善。工行去年淨利息收入為6467億元，按年上升2.3%，淨手續費收入為1312.15億元，按年升0.49%。

工行副行長徐守本預期，淨息差單邊下跌趨勢已經結束，去年銀行貸款等資產收益率下降0.24厘，高於存款成本等負債收益率降0.09厘，部分亦因為監管對信用卡分期貸款入帳方法有變。今年雖然市場競爭存款仍然激烈，但資產收益率自2019年初開始下降以來，去年第四季已有所企穩，而LPR自去年第二季保持平穩，美國國債利率亦在上升，國內外利率不再單向下跌，及後息差則視乎各行的管理能力。

因應疫情影響資產質量，去年工行不良貸款率1.58%，上升0.15個百分點，不良貸款餘額為2939.78億元，按年增加15.46%。全年信貸減值損失為2026.68億元，按年增加13.25%，不過增幅低於首三季的30.5%。工行副行長王景武表示，不良貸款雖略有上升，但波動不大。該行去年逾期貸款率和關注貸款率按年下降，逾期貸款與不良貸款的剪刀差，首次年度出現負數，反映資產質量趨勢良好。

工行：大部分延付本息貸款去年底正常計息

政府去年要求銀行容許小微企業貸款延期還本還息，工行去年共涉及10萬多戶和1.5萬億元貸款。王景武表示，對於資產質量雖有壓力但風險可控，自去年第三季，新增辦理延期還本付息的貸款逐步下降，大部分延付本息的貸款，至去年底已重新正常計息，該行亦在去年提前核銷相關的不良貸款。