全年多賺逾倍 疫情帶動餐飲外賣「價量齊升」

美團表示，餐飲外賣成為疫下不可或缺的服務，促使業務實現穩健增長。2020年間，集團的餐飲外賣日均交易筆數按年增長16%至2770萬筆，而每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長7%至48.2元。低線城市仍為期內用戶增長的主要動力，當中大多數新用戶來自三線及以下城市。

在新冠疫情下，影響最顯著的到店、酒店及旅遊業務逐漸步入正軌，上季收入按年增12.2%至71.35億元；受其他城市消費者對酒店預訂服務需求持續增加，帶動上季內地酒店間夜量按年增加8.8%至1.2億。

酒店等業務上季收入增12%

惟全年「埋單」計算，該業務收入按年跌4.6%至212.52億元；內地酒店間夜量全年仍跌9.7%，錄得3.55億，仍未完全回復到正常水平。集團表示，在疫情得到有效控制後，多個新類別服務日趨受到消費者青睞，例如汽車服務和密室逃脫。

面對抖音等平台在酒店及到店服務的競爭，美團聯合創始人、董事長兼首席執行官王興在業績電話會上表示，美團的平台具有相當高的知名度，同時給予消費者良好的用戶體驗，加上盈利能力仍然穩定，對美團非常有信心。