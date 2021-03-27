美團新業務巨虧 拖累上季蝕14億 社區電商擴張投資龐大 預警蝕多幾季

明報記者 蔡穎霖

集團主要業務於上季表現做好，餐飲外賣業務經營溢利按年急升82.7%至8.82億元，到店、酒店及旅遊業務按年多賺21%至28.22億元；但包括社區電商在內的新業務，上季虧損60.03億元，按年擴大3.6倍。美團昨績前收報302港元，升5.08%，惟自2月高位已累跌33%，跌幅較其他ATMX股或恒生科指都要多。

新業務上季蝕60億人幣 按年擴大3.6倍

美團聯合創始人、董事長兼首席執行官王興在業績電話會上稱，期內新業務虧損主要來自社區電商品牌「美團優選」及商戶對商戶服務（B2B）業務，強調美團優選增長迅速，集團將繼續投資貨倉等相關基礎設施，以滿足消費者需求且建立信任和使用習慣。他認為，新業務可為集團其他業務帶來協同效應，相信有助吸引新用戶使用旗下餐飲外賣，以及酒店及旅遊等服務。

截至去年12月底止，美團交易用戶數目按年增長13.3%至5.11億名。王興稱，美團優選有助平台接觸低線城市消費者，料可接觸的潛在用戶規模逾百萬名，屬於傳統電商平台和基建設施「盲點」；平台未來將由現時主要的新鮮品類，擴大至快消品及其他產品。美團優選上季在2000多個市縣迅速推廣社區電商，至今已覆蓋全國90%以上縣市。新業務包括共享電單車等「共享騎行」業務，集團指推出新單車及電單車導致重大折舊成本，令共享騎行業務經營虧損增加。

日前中國發改委等28個部門聯合發文，要求降低互聯網平台的交易成本，王興回應認為，美團一直在保持合理佣金水平的同時，維持平台增長。同時，美團上季活躍商家以中小企為主，數目按年增加10.1%至680萬家，集團一直為商家創造價值。

王興：將釐清外界誤解平台佣金過高問題

王興又稱，集團不但向商家提供平台交易服務，也提供外賣送遞服務，跟電商平台不大相同，未來會說明更多收費機制，釐清外界誤解平台佣金過高的問題。他指美團會遵守相關監管制度，認為商家均可獨立選擇平台，公司僅是是協助商家引入更多流量及機會。