地監局6100萬購東貿廣場7樓

【明報專訊】政府對非住宅物業撤辣後，地產代理監管局（下稱地監局）亦趁機入市。土地註冊處顯示，柴灣東貿廣場7樓全層，面積7740方呎，上月下旬以6100萬元易手，呎價7881元，買家為地監局。翻查資料，地監局2018年已斥資7000萬元、呎價9061元購入該廈23樓作自用，換言之，3年內共斥資1.31億元購入該廈兩層物業。
地監局表示新購物業將於今年5月成交，並在今年10月遷入，屆時兩層辦公室可容納該局大部分員工，在添置新辦公室後，長遠能為局方節省大筆租金支出，能減輕未來要調整牌費的壓力。原業主為高善投資有限公司，其中一名董事為莫華倫家族成員莫綺文，2011年10月4495.39萬元購入，持貨9年，帳面獲利1604.61萬元或36%。另華懋行政總裁蔡宏興及相關人士持有的灣仔駱克道385號裕安商業大廈6樓A及B室，上月以1470萬元易手，以面積1430方呎計，呎價1.03萬元。蔡氏2015年9月以1170萬元購入物業，持貨5年多，帳面獲利300萬元或26%。
太古城再拆售352個車位
此外，太古地產（1972）公布以價單形式推售鰂魚涌太古城第7及8期共352個私家車車位，所屬期數業主可在下月24日及25日選購，每個車位價200萬至275萬元，上述日子銷售後，若兩期仍有車位可供出售，將以先到先得形式向屋苑所有業主推售。