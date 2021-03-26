會德豐黃魚灘1236伙過渡房屋 規劃署不反對

政府八鄉900伙過渡房屋獲開綠燈

由會德豐借出大埔汀角路黃魚灘一帶地皮，位於區內大型洋房屋苑比華利山別墅附近，佔地15.6萬方呎，申請作為為期5年的過渡房屋，擬建11 幢4層高的住宅物業及2幢1層高的商舖，預計提供1236伙，總樓面約23.3萬方呎。項目將由九龍樂善堂營運，以組裝合成方法興建。

包玉剛家族油塘貨倉改劃住宅料過關

由政府持有元朗八鄉七星崗地皮，佔地約25.8 萬方呎，現申請作過渡房屋及休閒農莊，為期3年，擬建14幢4層高住宅及6幢單層的非住宅物業，將以組裝合成方法興建，提供約900伙，另設8.6萬方呎的農場，總樓面約19.59萬方呎，並由香港路德會作營運。另近年轉型為作住宅區的油塘，再有工廈項目預計獲批重建住宅。由已故「船王」包玉剛家族持有的四山街8號世運貨倉，擬重建為一幢23層高商住物業，提供445伙，總樓面約24.6萬方呎，規劃署文件顯示，規劃署不反對申請，預料今日可獲通過。