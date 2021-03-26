經濟

香港地產

公司客付3500萬辣稅購維港滙I天池屋

【明報專訊】新盤特色戶持續獲承接。焦點新盤、會德豐和信置（0083）等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，早前以逾1.178億元售出的1座頂層複式「天池屋」（實用2189方呎）、實呎5.38萬元，成交價、呎價均創項目新高。美聯住宅部行政總裁布少明表示，上述「天池屋」買家以公司名義購入，預料具內地背景，需付30%辣稅涉逾3500萬元。

意堤昨連沽4伙套現逾6026萬

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，維港滙I本月開售以來累沽約251伙、套現約33.8億元。另外，新盤市場昨日僅錄約10餘成交，但多個新界及離島盤皆具承接力，其中香港興業（0480）愉景灣意堤連售4伙、吸金逾6026萬元，單位包括3伙實用1066方呎三房戶，1伙實用551方呎1房戶，成交價824.8萬至1758.9萬元、實呎1.49萬至1.65萬元。

九肚富豪．山峯4房雙套3359萬售

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，連日均錄成交，最新售出第7座2樓B室、4房雙套間隔，實用1623方呎，成交價3359.6萬元（連車位）、實呎2.07萬元，買家成交期720日；項目今年暫錄11宗成交、套現逾6.2億元。

雲滙1期本月開齋 3房1631萬沽

新地（0016）大埔白石角雲滙1期，新錄本月首宗一手成交，透過招標沽出第1座7樓A2室，實用932方呎3房連儲物房間隔，成交價1631萬元、實呎1.75萬元，買家成交期1100日即約3年，可提前入住，若於540日正式完成交易可獲6%回贈。

鷹君（0041）大埔白石角朗濤，亦透過發價單形式售出兩伙1房戶，實用同屬401方呎，成交價788.7萬和810.9萬元、實呎1.96萬和2.02萬元。

相關字詞﹕朗濤 雲滙1期 富豪．山峯 意堤 會德豐 維港滙I

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