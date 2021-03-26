公司客付3500萬辣稅購維港滙I天池屋

意堤昨連沽4伙套現逾6026萬

會德豐地產總經理（業務拓展）楊偉銘表示，維港滙I本月開售以來累沽約251伙、套現約33.8億元。另外，新盤市場昨日僅錄約10餘成交，但多個新界及離島盤皆具承接力，其中香港興業（0480）愉景灣意堤連售4伙、吸金逾6026萬元，單位包括3伙實用1066方呎三房戶，1伙實用551方呎1房戶，成交價824.8萬至1758.9萬元、實呎1.49萬至1.65萬元。

九肚富豪．山峯4房雙套3359萬售

百利保（0617）牽頭沙田九肚富豪．山峯，連日均錄成交，最新售出第7座2樓B室、4房雙套間隔，實用1623方呎，成交價3359.6萬元（連車位）、實呎2.07萬元，買家成交期720日；項目今年暫錄11宗成交、套現逾6.2億元。

雲滙1期本月開齋 3房1631萬沽

新地（0016）大埔白石角雲滙1期，新錄本月首宗一手成交，透過招標沽出第1座7樓A2室，實用932方呎3房連儲物房間隔，成交價1631萬元、實呎1.75萬元，買家成交期1100日即約3年，可提前入住，若於540日正式完成交易可獲6%回贈。

鷹君（0041）大埔白石角朗濤，亦透過發價單形式售出兩伙1房戶，實用同屬401方呎，成交價788.7萬和810.9萬元、實呎1.96萬和2.02萬元。