經濟

香港地產

恒地25億統一翡翠園業權 主打特色豪宅戶

【明報專訊】一直積極併購舊樓的恒地（0012），其持有大部分業權的西半山羅便臣道105號翡翠園，昨日進行強拍，恒地在無對手下，以底價25.05億元統一業權，以可建樓面約13.8萬方呎計，每方呎樓面地價約1.82萬元，此是去年10月新世界（0017）北角皇都戲院後，市場上最大宗強拍個案。

恒地執行董事黃浩明昨日投得翡翠園後表示，項目可重建約13.8萬方呎樓面，初步主打特色豪宅戶。黃又表示，羅便臣道多個收購項目中，部分已向土地審裁處遞交強拍申請，將循序漸進地進行。

重建近14萬呎樓面 與天匯相若

翻查資料，恒地西半山干德道地標豪宅項目天匯，總樓面約13.76萬方呎，即與昨日統一業權的翡翠園相若，意味項目或成為恒地另一個相類似的地標豪宅項目。

除翡翠園外，恒地羅便臣道尚有其他收購項目，包括羅便臣道88至100號4個舊樓項目，其中羅便臣道90至92號麗祥樓已全數收購，餘下3個項目，分別為羅便臣道88號崇樓、羅便臣道94至96號，以及羅便臣道98至100號則已先後申請強拍。

另恒地亦就羅便臣道99及99A號、羅便臣道101號夏蕙苑進行收購。

司徒拔道前嶺南小學放售 市值5億

另世邦魏理仕獲嶺南教育機構委託，獨家代理標售東半山司徒拔道15號及東山臺7號物業，即嶺南小學及嶺南幼稚園舊址，項目將以公開招標出售，截標日期為4月15日。市場人士估計，項目市值約5億元。上述項目佔地17,277方呎，毗鄰為新地（0016）正推售的CENTRAL PEAK旁，嶺南教育機構今年1月向城規會申請改劃，申請改劃為「住宅（丙類）3」用途，擬議地積比率2.01倍作發展，計劃興建2幢分別4及5層高住宅，提供14個住宅單位，總樓面約34,811方呎，若以市值5億計算，即每方呎樓面地價約1.44萬元。

嶺南教育機構向城規會遞交的改劃申請文件時指，過去10年嘗試將地盤繼續用作教育用途，並在2015年提交換地申請，以容許在地盤重建作綜合校舍，但遭到當區居民強烈反對，同時亦得不到政府財政支持，而物業自2013年底起，沒有作實際用途，地盤亦一直處於空置狀態，希望透過改劃用地以增加房屋供應。

相關字詞﹕城規會 麗祥樓 翡翠園 強拍 黃浩明 恒地

上 / 下一篇新聞

TVB主席許濤：大陸收入將超港 邀曾志偉助攻內地 擬推綜藝節目拓市場
TVB主席許濤：大陸收入將超港 邀曾志偉助攻內地 擬推綜藝節目拓市場
新設法規委員會 稱反映業界意見
新設法規委員會 稱反映業界意見
中概股風暴 港股挫400點後近平收
中概股風暴 港股挫400點後近平收
中壽第4季新業務價值轉差 全年純利遜預期
中壽第4季新業務價值轉差 全年純利遜預期
中海油中石油賺少逾半 派息迥異
中海油中石油賺少逾半 派息迥異
佳兆業七供一 購大股東北京項目 郭英成料袋155億 首披露啟德地佔股五成
佳兆業七供一 購大股東北京項目 郭英成料袋155億 首披露啟德地佔股五成
富力減債目標 明年「消滅三條紅線」
富力減債目標 明年「消滅三條紅線」
中移動：美除牌損港股價 正籌備回A
中移動：美除牌損港股價 正籌備回A
恒大汽車去年虧損擴至74億
恒大汽車去年虧損擴至74億
蒙牛去年純利跌 稱疫下成本增
蒙牛去年純利跌 稱疫下成本增
農夫山泉成本降純利增 產品銷售倒退
農夫山泉成本降純利增 產品銷售倒退
Aeon母企：失業率升消費保守 調整產品應對
Aeon母企：失業率升消費保守 調整產品應對
瑞聲毛利率續跌 股價半年低 去年裁員逾5000人 料今年大削資本開支
瑞聲毛利率續跌 股價半年低 去年裁員逾5000人 料今年大削資本開支
美圖：預算僅1億美元 暫不會再掃虛擬貨幣
美圖：預算僅1億美元 暫不會再掃虛擬貨幣
港出口首兩月升38% 有形貿易逆差400億
港出口首兩月升38% 有形貿易逆差400億
華爾街SPAC上市熱潮急降溫 本周15隻新掛牌 14隻跌破發行價
華爾街SPAC上市熱潮急降溫 本周15隻新掛牌 14隻跌破發行價
鮑威爾：經濟恢復或減買債
鮑威爾：經濟恢復或減買債
木漿商：全球貨運短缺 影響廁紙供應
木漿商：全球貨運短缺 影響廁紙供應
張兆聰：監管風險已反映 騰訊分段吸納
張兆聰：監管風險已反映 騰訊分段吸納
張宗永：外企撤資事小 失金融中心事大
張宗永：外企撤資事小 失金融中心事大
技術取勝：雷蛇2.6元阻力料較大
技術取勝：雷蛇2.6元阻力料較大
盧駿匡：下月巿底料轉弱 更難炒
盧駿匡：下月巿底料轉弱 更難炒
余偉文難忘任志剛淡定打大鱷
余偉文難忘任志剛淡定打大鱷
劉思明：舊經濟股反彈 上游工業股看俏
劉思明：舊經濟股反彈 上游工業股看俏
周顯：It's strictly business
周顯：It's strictly business
譚新強：中方代表不應出席阿拉斯加峰會
譚新強：中方代表不應出席阿拉斯加峰會
湯文亮：沒有說出真相 就是最大謊言
湯文亮：沒有說出真相 就是最大謊言
迪拜樓巿硬着陸 開放移民增需求
迪拜樓巿硬着陸 開放移民增需求
盧楚仁：耶倫倡加稅 債息回美匯反升
盧楚仁：耶倫倡加稅 債息回美匯反升
深灣軒2房1190萬 實呎2.3萬雙破頂 收租客實呎破2萬購屯門城‧點納米樓
深灣軒2房1190萬 實呎2.3萬雙破頂 收租客實呎破2萬購屯門城‧點納米樓
將軍澳本月二手逾400宗勢創紀錄
將軍澳本月二手逾400宗勢創紀錄
公司客付3500萬辣稅購維港滙I天池屋
公司客付3500萬辣稅購維港滙I天池屋
會德豐黃魚灘1236伙過渡房屋 規劃署不反對
會德豐黃魚灘1236伙過渡房屋 規劃署不反對
地監局6100萬購東貿廣場7樓
地監局6100萬購東貿廣場7樓