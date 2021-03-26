恒地25億統一翡翠園業權 主打特色豪宅戶

恒地執行董事黃浩明昨日投得翡翠園後表示，項目可重建約13.8萬方呎樓面，初步主打特色豪宅戶。黃又表示，羅便臣道多個收購項目中，部分已向土地審裁處遞交強拍申請，將循序漸進地進行。

重建近14萬呎樓面 與天匯相若

翻查資料，恒地西半山干德道地標豪宅項目天匯，總樓面約13.76萬方呎，即與昨日統一業權的翡翠園相若，意味項目或成為恒地另一個相類似的地標豪宅項目。

除翡翠園外，恒地羅便臣道尚有其他收購項目，包括羅便臣道88至100號4個舊樓項目，其中羅便臣道90至92號麗祥樓已全數收購，餘下3個項目，分別為羅便臣道88號崇樓、羅便臣道94至96號，以及羅便臣道98至100號則已先後申請強拍。

另恒地亦就羅便臣道99及99A號、羅便臣道101號夏蕙苑進行收購。

司徒拔道前嶺南小學放售 市值5億

另世邦魏理仕獲嶺南教育機構委託，獨家代理標售東半山司徒拔道15號及東山臺7號物業，即嶺南小學及嶺南幼稚園舊址，項目將以公開招標出售，截標日期為4月15日。市場人士估計，項目市值約5億元。上述項目佔地17,277方呎，毗鄰為新地（0016）正推售的CENTRAL PEAK旁，嶺南教育機構今年1月向城規會申請改劃，申請改劃為「住宅（丙類）3」用途，擬議地積比率2.01倍作發展，計劃興建2幢分別4及5層高住宅，提供14個住宅單位，總樓面約34,811方呎，若以市值5億計算，即每方呎樓面地價約1.44萬元。

嶺南教育機構向城規會遞交的改劃申請文件時指，過去10年嘗試將地盤繼續用作教育用途，並在2015年提交換地申請，以容許在地盤重建作綜合校舍，但遭到當區居民強烈反對，同時亦得不到政府財政支持，而物業自2013年底起，沒有作實際用途，地盤亦一直處於空置狀態，希望透過改劃用地以增加房屋供應。