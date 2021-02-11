將軍澳本月二手逾400宗勢創紀錄

MALIBU本月額印鬆綁錄19宗成交

其中，日出康城5期MALIBU首批單位陸續額印鬆綁，本月已暫錄19宗成交，平均實呎17,550元。

中原地產高級資深營業董事譚桂貞表示，屋苑最新成交單位為3B座低層B室，實用面積552方呎，屬2房加多用途房間隔，剛以970萬元成交，實呎17,572元。原業主2018年3月以749萬元買入單位，持貨滿3年，帳面獲利221萬元或約三成。

LP6 一房戶1.5萬元租 呎租創屋苑新高

除了錄得買賣成交外，日出康城區內亦錄得高價租賃成交。

據區內代理指出，近月入伙屋苑LP6因租盤已漸被市場消化關係，單位租金正逐漸上調，其中，3座高層H室，實用307方呎，1房間隔，單位新近以1.5萬元租出，實用呎租49元，為屋苑入伙以來呎租新高。

同類單位今年2月份月租約為1.2萬至1.3萬元水平，如5座中層L室，單位面積、間隔及座向均與上述單位相若，上月份僅以1.22萬元租出，實用呎租僅約40元水平。資料顯示，單位業主2019年1月以約576萬購入單位，現租金回報約3.1厘。