深灣軒2房1190萬 實呎2.3萬雙破頂 收租客實呎破2萬購屯門城‧點納米樓

明報記者 歐陽慧恩

深灣軒本月迄今暫錄約7宗成交，較上月同期5宗為多。香港置業首席區域營業董事梁文輝表示，屋苑一個高層海景2房戶成交價、實呎均創2房新高；位於3座高層A室、望海景，實用508方呎，單位「零議價」以約1190萬元成交、實呎23,425元，買家為首置客；原業主2004年約422萬元一手購入單位，持貨17年，帳面賺約768萬元或逾1.8倍。

新界西北區接連有納米單位以高價成交。中原地產分行經理袁銘鍵表示，城‧點低層F室，實用220方呎，開放式間隔，以443萬元沽出，實呎20,136元。 買家為投資收租客，原業主2017年9月以306.93萬元一手買入單位，帳面獲利136.07萬或44%。

溱柏連天台戶實呎1.8萬 逼屋苑高峰價

此外，元朗溱柏亦有開放式單位逼屋苑最高呎價紀錄成交。

利嘉閣高級經理朱子華稱，溱柏9座頂層連天台戶，實用272方呎，開放式間隔，連約224方呎天台，可由外置樓梯前往，以490萬元成交，實呎18,015元，是次成交呎價僅次去年6月份，9座另一頂層連天台、實用272方呎單位，以505萬元成交，實呎18,566元。上述剛售出單位原業主2014年以298萬元購入上址，帳面升192萬元或64%。

另外，美聯首席聯席區域經理姚偉明表示，荃灣名逸居2座中層F室，實用731方呎，3房1套間隔，以1100萬元成交、實呎15,048元，成交價為屋苑歷來成交價次高，僅比2座高層A室於2020年的1150萬元成交價，低50萬元或約4%。原業主早於2002年以301.7萬一手購入，持有19年，帳面獲利798.3萬元或約2.6倍。

康怡「烹夫案」樓上數層戶780萬沽

此外，大型屋苑開始缺盤，即使單位鄰近世紀凶宅，買家亦願意入市，其中鰂魚涌康怡花園D座因33年前曾發生震驚全港的「烹夫案」，令該座低層單位做價向來偏低。

區內代理稱，該座低層10室，位於「烹夫案」單位對上數層，新近獲買家以780萬元承接，實用505方呎，2房間隔，實呎15,446元，屬市價水平。原業主2000年193萬元入市，帳面升587萬元或約3倍。