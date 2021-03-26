經濟
王俊騏 海外置業錦囊

投資策略

迪拜樓巿硬着陸 開放移民增需求

【明報專訊】自《港區國安法》實施後，英國、加拿大及台灣等地都推出便利港人的移居措施，近期更有中東國家加入。阿聯酋最大城市迪拜亦想吸引港人移居投資，而且誠意十足，在社交媒體列出繁體字廣告招徠。有移民顧問表示，近期計劃移民迪拜的客戶明顯增加，置業目的明顯由過去的投資為主轉變到自住，相信當地修例容許外國人入籍後，將吸引更多各國專才流入。

迪拜政府在移民廣告中，列出零稅率、雙重國籍、優厚福利、護照廣泛免簽等好處，吸引港人前往，特別是阿聯酋護照被視為其中一種「最強護照」，可於逾170個國家或地區免簽或落地簽證入境，數量更勝香港特區護照及BNO。今次廣告的背景，源於阿聯酋今年1月修改《國籍法》，容許外國人才入籍，獲得所有公民權利，同時也能夠保留原有國籍，成為首個開放移民的阿拉伯伊斯蘭國家。當地原先為海外人士設立的移居渠道，包括「投資簽證」和「工作簽證」，但過去只能一直續簽，不算是永居及正式入籍，故今次修例是移民政策一大轉捩點。

國民福利佳 結婚送樓生育設撫育金

迪拜為阿聯酋7個酋長國之一迪拜酋長國的首府，既為全國人口最多城市，也是中東經濟和金融中心。每當提起迪拜，都聯想到油王及國民福利優厚。這種說法只對了一半，論石油儲備量迪拜實際不及另一酋長國阿布扎比，但若論國民福利，迪拜的確非常吸引，例如由結婚開始到組織家庭，當地政府都一直給予資助，如同「包生仔」。政府會向新婚夫婦贈送連地權的獨立屋，以及獲數十萬港元結婚補貼；婚後生育孩子，亦可每月領取兒童撫育金，如果子女就讀公立學校則學費全免，更可領取零用錢。

事實上，迪拜也是中東最國際化城市之一，在300萬居住人口中，逾七成都是來自海外的打工仔，包括不少中高端人才如醫生及銀行家等。而當地政府修改《國籍法》，也源於想吸納人才，推動經濟轉型，目標成為伊斯蘭世界的金融中心，而本港的金融人才更顯得吃香。

行伊斯蘭教法 天氣酷熱適應需時

不過須留意的是，雖然國際化，但阿聯酋始終是一個伊斯蘭國家，奉行伊斯蘭教法，有不少文化上限制，例如嚴禁公開飲酒及禁食豬肉等。當地天氣也需時適應，因為夏天最高溫度可達攝氏40度以上，且雨量稀少，即使較低溫度的月份，溫度也少有低於21度，有意移居當地就要考慮能否適應這種氣候。再者，《國籍法》修改後的具體細節尚未落實，例如入籍所需條件、所包括的福利等。

最近港人對迪拜的移民興趣也愈來愈大，Smart2Go首席移民顧問余偉龍表示，之前的客戶到當地買樓大都是為了投資，因為一般住宅物業租金回報率可達5厘或以上，較吸引海外投資者。不過最近多了客戶查詢，大部分反而是打算移民當地，需求明顯轉變；加上當地政府宣傳修改《國籍法》，也明顯增加了移民吸引力，因為以往移居迪拜只能透過工作簽證或物業簽證，申請者只有居留及工作的許可，現在則可以申請永居甚至入籍，對於各國專才更加吸引。

疫情下樓價按年跌12％

余偉龍續稱，迪拜物業入場費要視乎發展商及地段，以最佳的發展商為例，一個在黃金地段的高層3房公寓、面積2319方呎，望迪拜塔景觀，售價可達591萬迪拉姆（AED） ( 約1250萬港元）。至於一般自住入場，則可選擇1房單位，一般約600至700方呎單位，售價220萬至250萬港元左右。余亦建議計劃移民自住迪拜的港人，首選當地類近本港尖沙嘴或中環區的Dubai Marina及Downtown，如家庭人數比較多，則可考慮Emirates Hills的獨立屋。

另外，與全球很多地方相同，迪拜樓市去年受到疫情重創，樓價大跌，經歷「硬着陸」。房地產顧問公司ValuStrat數據顯示，今年1月迪拜住宅樓價按年大跌12.3％，但按月則錄0.1％升幅，是受供應過剩及需求不振影響。當地主要發展商Emirati主席Hussain Sajwani接受CNBC訪問時表示，隨着經濟放緩，迪拜樓市早於2018至2019年間已經放緩， 而疫情爆發更令樓市由「軟着陸」變成了「硬着陸」，迪拜也需時從疫情中復蘇，他估計未來兩年樓市會維持平穩偏軟，並進入買家市場，買家的叫價能力將更強。

[王俊騏 海外置業錦囊]

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