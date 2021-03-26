Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年3月26日星期五
技術取勝
投資策略
TVB主席許濤：大陸收入將超港 邀曾志偉助攻內地 擬推綜藝節目拓市場
新設法規委員會 稱反映業界意見
中概股風暴 港股挫400點後近平收
中壽第4季新業務價值轉差 全年純利遜預期
中海油中石油賺少逾半 派息迥異
佳兆業七供一 購大股東北京項目 郭英成料袋155億 首披露啟德地佔股五成
富力減債目標 明年「消滅三條紅線」
中移動：美除牌損港股價 正籌備回A
恒大汽車去年虧損擴至74億
蒙牛去年純利跌 稱疫下成本增
農夫山泉成本降純利增 產品銷售倒退
Aeon母企：失業率升消費保守 調整產品應對
瑞聲毛利率續跌 股價半年低 去年裁員逾5000人 料今年大削資本開支
美圖：預算僅1億美元 暫不會再掃虛擬貨幣
港出口首兩月升38% 有形貿易逆差400億
華爾街SPAC上市熱潮急降溫 本周15隻新掛牌 14隻跌破發行價
鮑威爾：經濟恢復或減買債
木漿商：全球貨運短缺 影響廁紙供應
張兆聰：監管風險已反映 騰訊分段吸納
張宗永：外企撤資事小 失金融中心事大
技術取勝：雷蛇2.6元阻力料較大
盧駿匡：下月巿底料轉弱 更難炒
余偉文難忘任志剛淡定打大鱷
劉思明：舊經濟股反彈 上游工業股看俏
周顯：It's strictly business
譚新強：中方代表不應出席阿拉斯加峰會
湯文亮：沒有說出真相 就是最大謊言
迪拜樓巿硬着陸 開放移民增需求
盧楚仁：耶倫倡加稅 債息回美匯反升
深灣軒2房1190萬 實呎2.3萬雙破頂 收租客實呎破2萬購屯門城‧點納米樓
將軍澳本月二手逾400宗勢創紀錄
恒地25億統一翡翠園業權 主打特色豪宅戶
公司客付3500萬辣稅購維港滙I天池屋
會德豐黃魚灘1236伙過渡房屋 規劃署不反對
地監局6100萬購東貿廣場7樓
技術取勝：雷蛇2.6元阻力料較大
【明報專訊】特步4元料有承接（圖）
上 / 下一篇新聞
TVB主席許濤：大陸收入將超港 邀曾志偉助攻內地 擬推綜藝節目拓市場
新設法規委員會 稱反映業界意見
中概股風暴 港股挫400點後近平收
中壽第4季新業務價值轉差 全年純利遜預期
中海油中石油賺少逾半 派息迥異
佳兆業七供一 購大股東北京項目 郭英成料袋155億 首披露啟德地佔股五成
富力減債目標 明年「消滅三條紅線」
中移動：美除牌損港股價 正籌備回A
恒大汽車去年虧損擴至74億
蒙牛去年純利跌 稱疫下成本增
農夫山泉成本降純利增 產品銷售倒退
Aeon母企：失業率升消費保守 調整產品應對
瑞聲毛利率續跌 股價半年低 去年裁員逾5000人 料今年大削資本開支
美圖：預算僅1億美元 暫不會再掃虛擬貨幣
港出口首兩月升38% 有形貿易逆差400億
華爾街SPAC上市熱潮急降溫 本周15隻新掛牌 14隻跌破發行價
鮑威爾：經濟恢復或減買債
木漿商：全球貨運短缺 影響廁紙供應
張兆聰：監管風險已反映 騰訊分段吸納
張宗永：外企撤資事小 失金融中心事大
技術取勝：雷蛇2.6元阻力料較大
盧駿匡：下月巿底料轉弱 更難炒
余偉文難忘任志剛淡定打大鱷
劉思明：舊經濟股反彈 上游工業股看俏
周顯：It's strictly business
譚新強：中方代表不應出席阿拉斯加峰會
湯文亮：沒有說出真相 就是最大謊言
迪拜樓巿硬着陸 開放移民增需求
盧楚仁：耶倫倡加稅 債息回美匯反升
深灣軒2房1190萬 實呎2.3萬雙破頂 收租客實呎破2萬購屯門城‧點納米樓
將軍澳本月二手逾400宗勢創紀錄
恒地25億統一翡翠園業權 主打特色豪宅戶
公司客付3500萬辣稅購維港滙I天池屋
會德豐黃魚灘1236伙過渡房屋 規劃署不反對
地監局6100萬購東貿廣場7樓
TVB主席許濤：大陸收入將超港 邀曾志偉助攻內地 擬推綜藝節目拓市場
新設法規委員會 稱反映業界意見
中概股風暴 港股挫400點後近平收
中壽第4季新業務價值轉差 全年純利遜預期
中海油中石油賺少逾半 派息迥異
佳兆業七供一 購大股東北京項目 郭英成料袋155億 首披露啟德地佔股五成
富力減債目標 明年「消滅三條紅線」
中移動：美除牌損港股價 正籌備回A
恒大汽車去年虧損擴至74億
蒙牛去年純利跌 稱疫下成本增
農夫山泉成本降純利增 產品銷售倒退
Aeon母企：失業率升消費保守 調整產品應對
瑞聲毛利率續跌 股價半年低 去年裁員逾5000人 料今年大削資本開支
美圖：預算僅1億美元 暫不會再掃虛擬貨幣
港出口首兩月升38% 有形貿易逆差400億
華爾街SPAC上市熱潮急降溫 本周15隻新掛牌 14隻跌破發行價
鮑威爾：經濟恢復或減買債
木漿商：全球貨運短缺 影響廁紙供應
張兆聰：監管風險已反映 騰訊分段吸納
張宗永：外企撤資事小 失金融中心事大
盧駿匡：下月巿底料轉弱 更難炒
余偉文難忘任志剛淡定打大鱷
劉思明：舊經濟股反彈 上游工業股看俏
周顯：It's strictly business
譚新強：中方代表不應出席阿拉斯加峰會
湯文亮：沒有說出真相 就是最大謊言
迪拜樓巿硬着陸 開放移民增需求
盧楚仁：耶倫倡加稅 債息回美匯反升
深灣軒2房1190萬 實呎2.3萬雙破頂 收租客實呎破2萬購屯門城‧點納米樓
將軍澳本月二手逾400宗勢創紀錄
恒地25億統一翡翠園業權 主打特色豪宅戶
公司客付3500萬辣稅購維港滙I天池屋
會德豐黃魚灘1236伙過渡房屋 規劃署不反對
地監局6100萬購東貿廣場7樓
prev
next