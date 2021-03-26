木漿商：全球貨運短缺 影響廁紙供應

【明報專訊】環球貨櫃短缺的問題持續，恐影響廁紙供應。全球最大木漿生產商、總部位於巴西的Suzano公司透露，原本用散裝貨船（break bulk）運送木漿，但由於全球對運載貨櫃的貨櫃船需求急增，影響到連散裝貨船也開始供不應求。Suzano行政總裁Leonardo Grimaldi表示，3月木漿出口的進度恐未如預期，部分貨物將被迫延至4月出貨。由於木漿是製造廁紙等日用品的原料，若木漿交易受到嚴重干擾，下游生產商沒有足夠庫存，最終恐會衝擊廁紙供應。
巴西是全球最大的紙漿出口國。全球用於製造廁紙的硬木漿，約三分之一來自Suzano公司。疫情爆發以來，部分市場家庭對廁紙的需求增加，部分消費者大量囤貨，他們憂慮木漿的運輸問題會導致廁紙供應緊張。Suzano公司警告，若貨運問題持續增加運輸成本，恐會加劇通脹。
內地傳媒：維達中順潔柔宣布加價
不過該公司對行業前景樂觀，已決定上調木漿價格。Suzano將出售予中國的木漿價格調高至每噸780美元，對歐美的售價則調高至每噸逾千美元以上。內地傳媒報道，生活用紙行業巨頭維達（3331）、中順潔柔已發布加價通知。維達紙業表示，由於近期原材料價格上漲，導致生產成本急增，將於4月起針對維達部分品牌調整價格。中順潔柔旗下生活用紙產品價格，亦將於4月起調整。