木漿商：全球貨運短缺 影響廁紙供應

巴西是全球最大的紙漿出口國。全球用於製造廁紙的硬木漿，約三分之一來自Suzano公司。疫情爆發以來，部分市場家庭對廁紙的需求增加，部分消費者大量囤貨，他們憂慮木漿的運輸問題會導致廁紙供應緊張。Suzano公司警告，若貨運問題持續增加運輸成本，恐會加劇通脹。

內地傳媒：維達中順潔柔宣布加價

不過該公司對行業前景樂觀，已決定上調木漿價格。Suzano將出售予中國的木漿價格調高至每噸780美元，對歐美的售價則調高至每噸逾千美元以上。內地傳媒報道，生活用紙行業巨頭維達（3331）、中順潔柔已發布加價通知。維達紙業表示，由於近期原材料價格上漲，導致生產成本急增，將於4月起針對維達部分品牌調整價格。中順潔柔旗下生活用紙產品價格，亦將於4月起調整。

（綜合報道）

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