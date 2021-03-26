鮑威爾：經濟恢復或減買債

內地網民發起抵制 Nike跌逾4%

鮑威爾預示收緊貨幣政策之際，美國經濟持續改善。隨着美國經濟活動重啟，就業市場持續好轉。在截至3月20日當周，美國首次申領失業救濟人數降至68.4萬，較對上一周減少9.7萬，且低於分析師預期的73.5萬，申領數字是去年春季美國疫情爆發以來最低。另外，美國第四季GDP終值，按季折合成年率增長4.3%，較原先預期上調0.2個百分點。

不過歐洲變種病毒蔓延，新增確診病例連續3周上升。市場憂慮歐洲疫情持續遏抑原油需求，超越了長榮貨櫃船阻塞蘇伊士運河帶來的原油運輸影響，油價昨晚下滑。紐約期油午夜前跌5.5%，布蘭特期油跌逾4%。加密貨幣價格趨波動，比特幣昨晚價格跌近一成，至5.1萬美元。不過富達投資（Fidelity Investments）透露，準備推出美國首隻比特幣ETF。該隻ETF的初步註冊聲明已上傳至SEC網站。該隻名為Wise Origin Bitcoin Trust的ETF，將通過富達比特幣指數追蹤比特幣表現，該指數是基於多個加密貨幣交易所（包括Coinbase和Bitstamp）的比特幣報價。不過美國證交會（SEC）迄今尚未批出任何一隻比特幣ETF，加拿大則已批出兩隻。

（綜合報道）

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