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鮑威爾：經濟恢復或減買債

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾昨天受訪時預示貨幣政策可能收緊，表示一旦經濟「近乎完全恢復」，將減少購買債券。他說，由於當前利率尚低，聯邦政府在目前或可預見的將來仍可應付債務，不過當經濟強勁恢復，財政政策制訂者應尋求延緩債務增長。市場恐貨幣政策收緊步伐逼近，美股三大指數午夜前下滑，道指跌逾百點，納指則跌逾1%。內地網民發起抵制「污名化」中國的外資企業，一眾抵制新疆棉花的歐美服裝品牌股價受壓，Nike午夜前股價跌逾4%、Adidas跌6%、H&M跌2%、Burberry跌5%。

內地網民發起抵制 Nike跌逾4%

鮑威爾預示收緊貨幣政策之際，美國經濟持續改善。隨着美國經濟活動重啟，就業市場持續好轉。在截至3月20日當周，美國首次申領失業救濟人數降至68.4萬，較對上一周減少9.7萬，且低於分析師預期的73.5萬，申領數字是去年春季美國疫情爆發以來最低。另外，美國第四季GDP終值，按季折合成年率增長4.3%，較原先預期上調0.2個百分點。

不過歐洲變種病毒蔓延，新增確診病例連續3周上升。市場憂慮歐洲疫情持續遏抑原油需求，超越了長榮貨櫃船阻塞蘇伊士運河帶來的原油運輸影響，油價昨晚下滑。紐約期油午夜前跌5.5%，布蘭特期油跌逾4%。加密貨幣價格趨波動，比特幣昨晚價格跌近一成，至5.1萬美元。不過富達投資（Fidelity Investments）透露，準備推出美國首隻比特幣ETF。該隻ETF的初步註冊聲明已上傳至SEC網站。該隻名為Wise Origin Bitcoin Trust的ETF，將通過富達比特幣指數追蹤比特幣表現，該指數是基於多個加密貨幣交易所（包括Coinbase和Bitstamp）的比特幣報價。不過美國證交會（SEC）迄今尚未批出任何一隻比特幣ETF，加拿大則已批出兩隻。

（綜合報道）

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