華爾街SPAC上市熱潮急降溫 本周15隻新掛牌 14隻跌破發行價

金融數據供應商Dealogic的數據顯示，本周開始交易的15家SPAC，14家上市首日就跌破10美元的發行價。路透社引述知情人士稱，SEC開始調查華爾街的SPAC交易。

路透：美證交會調查SPAC交易

在開曼群島註冊的Artisan Acquisition，計劃瞄準大中華地區高增長的醫療、消費和科技行業作為併購目標，準備以10美元的價格發行3000萬個單位，籌集3億美元。每個單位包括一股普通股和三分之一的認股權證，可在11.5美元的價格行使。

SPAC是沒有營運業務的純現金公司，成立目的是透過IPO集資，並尋找未上市而有潛力的企業合併，SPAC的發行價通常為10美元。本月迄今，美國上市首日表現最好的SPAC——Supernova Partners Acquisition Co II Ltd，在3月1日上市首日僅升3.5%。相比下，1月上市的Altimeter Growth Corp，首日升幅達32.5%。2月上市的CM Life Sciences II Inc，其首日升幅也有24.9%，反映SPAC的交易風潮開始減弱。

宣布收購目標後市場反應欠佳

資產管理公司DuPont Capital的SPAC投資組合經理Harris Arch表示，大量SPAC湧現，但資金池卻是有限，SPAC在IPO階段可募集的資金並非無窮盡。根據SPAC Research提供的數據，今年迄今約有294家SPAC合共集資957億美元，集資額超越2020年全年的834億美元。今年迄今另有229家SPAC在IPO前已集資超過58億美元。

投資者也憂慮到SPAC在宣布收購目標後的市場反應，例如Thoma Bravo Advantage與Jaws Spitfire Acquisition Corp在確認收購目標後股價下跌。這情况與過去數月的SPAC集體漲勢成鮮明對比。

路透社引述4名知情人士稱，SEC開始調查華爾街的特殊目的收購公司（SPAC）的併購熱潮，搜集有關承銷商如何處理相關風險的信息。

消息人士：當局憂內幕交易風險

消息稱，SEC已致函華爾街大行，要求它們自願提供關於SPAC的交易信息，暗示若銀行方面合作，就毋須將調查升級。不過有消息人士認為，這些信函由SEC執法部門發出，暗示可能是正式調查的前奏。消息稱，SEC的提問涉及合規及內部監管等，查問的信息包括SPAC交易費用及銀行內部管控此類交易的依據等，相信SEC可能憂慮到SPAC在收購資產前所做的盡職調查深度，以及收購信息是否有向投資者充分披露。此外，SEC的另一個潛在擔憂，是SPAC上市至宣布收購目標的這段時間內發生內幕交易的風險。

（綜合報道）

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