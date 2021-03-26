美圖：預算僅1億美元 暫不會再掃虛擬貨幣

集團本月初斥資9000萬美元買入比特幣及以太幣，美圖創辦人兼CEO吳欣鴻在業績會表示，由於董事會只批准1億美元預算，目前未有再入市的想法。美圖昨日績前收報2.69港元，跌3.9%。

受惠應用程式訂閱服務及應用內購買貢獻收入增長帶動，美圖去年收入升逾兩成至11.94億元；毛利按年增長13.5%至7.94億元。經調整後純利錄6090萬元，是公司創辦以來首錄經調整後盈利；2019年則蝕1.91億元。

去年首錄經調整純利6090萬

去年4月集團出售本地網媒Presslogic約3.32%股權，套現約1096.4萬元；由於持股量降至47.72%，將由控股子公司改為聯營公司入帳。

因應印度政府去年禁用部分中資Apps，拖累美圖去年的月活躍用戶數目（MAU）按年下跌7.6%至2.61億。當中仍然以「美圖秀秀」為公司主幹，MAU雖然按年下跌1.5%，仍為公司貢獻1.15億MAU，佔比達43.9%。

美圖在2019年出售智能手機業務予小米（1810），改為收取分成費用且不再獨立披露。吳欣鴻指，美圖已從小米方取回相關手機的授權，未來不再從事手機的製造銷售行業。