經濟

瑞聲毛利率續跌 股價半年低 去年裁員逾5000人 料今年大削資本開支

【明報專訊】瑞聲科技（2018）去年業績勝預期，但毛利率連年下跌，並透露去年裁員逾5000人，加上預計削減資本開支，股價昨日績後曾挫5%。但集團指出，第四季毛利率跌幅已大為收窄，繼續維持40%的毛利率目標，且透露目前產能滿載，沒有進一步裁員計劃。

明報記者 陳麗歡

去年瑞聲按年少賺32.3%，純利為15.07億元（人民幣‧下同），毛利按年下跌17.2%至42.27億元，毛利率按年下跌3.9個百分點至24.7%。每股末期息派0.2港元，全年共派0.3港元，按年減少25%。集團首席財務官郭丹表示，去年首兩季因內地疫情影響生產進度，重創第一季及第二季業務，令全年毛利率跌幅擴大，但集團仍有信心維持毛利率目標40%的指標。

第4季毛利率按年跌幅收窄

集團近年毛利率持續下跌，按年計已連跌12個季度，但去年第二至四季均按季回升，第四季為28.1%，按年跌幅收窄至0.9個百分點。瑞聲昨收報39.65港元，為近6個月低位，全日跌1.12%。

瑞聲去年裁員達5000人，員工數目按年減少14%至3.37萬。郭丹解釋，疫情影響產能下，去年裁員屬正常人員調節，目前集團的產能滿載，沒有進一步裁員計劃。

集團收入按年跌4.2%至171.4億元，按業務劃分，收入佔比最大的聲學業務按年跌8.7%至75.6億元；其次電磁傳動及精密結構件業務，按年跌11%至68.47億元；光學業務按年升52.7%至16.34億元，且毛利率明顯改善。瑞聲去年宣布分拆光學業務在A股上市，郭丹稱，相關的上市前輔導備案申請已於上月1日獲受理，目前未有更新進展。

瑞聲去年資本開支達50.9億元，但預計今年資本開支按年下調10%至15%。集團投資者關係總監黃美娟指出，去年大部分資金投放於光學業務，目前已完成佈局，隨着今年投入工作的減少和致力降低生產成本，今年的資本開支會大幅下降。

交銀：收入增長有限 降目標價至47元

交銀國際預計，瑞聲將通過提高利用率，改善聲學效率和成本控制的方式提高毛利率。該行指出，瑞聲的毛利率有改善迹象，但由於產品組合缺乏升級，收入增長有限，將其目標價由61港元下調至47港元。

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