Aeon母企：失業率升消費保守 調整產品應對

集團執行董事及採購部總經理久永晋也指出，限聚令期間食品類產品有良好增長，放寬後潮流類商品表現有所改善，考慮到香港市場經濟前景不明朗，將會繼續推出合適商品應市。

至於政府將推出電子消費券，久永晋也表示，現時未公布詳情，不過永旺是綜合百貨公司，包括潮流、家居用品，可因應情況調整。

集團預計，今年資本開支將由1.57億元增至1.9億元，當中62%用作開店、19%用於改裝店舖、19%用於改善資訊科技及物流，香港市場目標開設多於12間Living Plaza或Mono Mono，並改裝3間分店，內地則增加6間超市。

擬多開「12元店」及Mono Mono

中川伊正表示，「12元店」Living Plaza在港十分受歡迎，有開店計劃，而去年12月開設首間主打生活用品的Mono Mono分店，相信可帶來很好利潤。