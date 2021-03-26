恒大汽車去年虧損擴至74億

收入154億 新能源車貢獻兩億

去年底恒大汽車帳面現金約有105億元。今年1月，公司曾配股集資260億元，並引入華置（0127）大股東陳凱韻（甘比）等投資者。恒大汽車董事長肖恩表示，公司至今已投入474億元於造車，其中249億元用於收購核心技術及研發，225億元作工廠建設、設備採購等。

早前恒大（3333）許家印放出豪言，指恒馳目標於2025年可產銷100萬輛，至2035年產銷500萬輛。肖恩昨日再度強調此目標。肖恩亦指出，公司正研究動力電池，料下半年將可量產。

銷售渠道方面，公司擬北上廣深建36個恒大汽車展示中心，並擬全國設立1600個銷售中心。昨日公司發布恒馳智能操作系統「HSMART OS」及車內設計，為伙拍騰訊（0700）、百度（9888）所研發。肖恩指，早前於騰訊設立合資公司，主要是為研究操作系統，屆時將可覆蓋騰訊、百度軟件生態。