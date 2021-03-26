中移動：美除牌損港股價 正籌備回A

去年純利符預期 績後股價跌

集團去年營運收入升2.97%至7680.7億元，每股末期息派1.76港元，按年升2.1%。EBITDA按年跌3.7%至2851億元。中移動績後股價最多倒跌3%，收報51港元，跌2.11%。昨日中移動是北水淨流出最多的藍籌，達7.08億港元。

早前市傳中移動擬回流A股尋求上市集資。集團執行董事兼董事長楊杰形容，內地資本市場對紅籌企業「回A」出現新政策和新變化，為「回A」提供有利環境，目前正積極跟進、及時研究和就相關政策進行溝通。

楊杰又指，集團主要業務和客戶集中在內地，相信「回A」有利公司的發展，更能與內地的投資者分享公司成長發展和收益。楊杰又稱，有確定的「回A」的消息會正式公開披露。楊杰又稱，紐交所的除牌影響其港股，認為股價偏離集團的價值。

期內，集團通訊服務收入按年升3.2%至6956.92億元，銷售產品及其他收入按年升1.2%至723.78億元。移動客戶數目達9.42億戶，按年減少800萬戶，移動用戶ARPU（每月每戶平均收入）跌至47.4元，按年跌幅3.5%，惟跌幅收窄4個百分點。

5G客戶1.65億 今年目標2億

去年5G套餐客戶數目達1.65億戶，按年增1.62億戶。楊杰指，今年5G套餐目標達2億戶，隨着5G應用廣泛，其5G ARPU由去年的91元逐步回落。中移動預計，今年資本開支料達1836億元，當中5G業務相關開支達1100億元，今年新建2.6GHz基站約12萬個，擬與中國廣電聯合採購700MHz基站40萬個以上，今年至明年建成投產。