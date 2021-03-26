富力減債目標 明年「消滅三條紅線」

富力去年積極賣產，料套現逾百億元（人民幣，下同）。管理層介紹，出售舊改資產，主要是從財務數字、投資時間等問題考量及作出平衡，未來仍會出售寫字樓、商場、酒店等資產，以改善集團財務結構。

集團去年整體毛利率大跌9.1個百分點至23.7%，當中因素包括去庫存影響，去年富力出售約205億元的庫存項目，毛利率僅14%，較其他項目29.1%低。但集團指，截至今年2月底合約銷售均價已大幅提升，加上舊改項目進入銷售階段，有信心未來毛利率能維持30%至35%水平。

派息率跌 因利潤跌股份攤薄

富力去年純利90.05億元，按年跌6.9%，每股盈利0.253元；每股末期息減至0.62元，按年減28%，全年股息為1元，派息比率約四成，較2019年減少，李思廉解釋集團長遠派息比率一直是40%，去年因核心利潤下降，加上股票增發造成攤薄影響，導致派息比率下跌。若2021年盈利增加，派息亦會相應增加。集團今年權益合約銷售目標1500億元，按年增加約8%。集團指今年會繼續維持審慎買地策略，至於舊改項目料在今年可轉化約300萬平方米樓面。