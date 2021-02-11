經濟

佳兆業七供一 購大股東北京項目 郭英成料袋155億 首披露啟德地佔股五成

【明報專訊】內房佳兆業（1638）在業績出爐日公布，斥資130億元（人民幣，下同）（約155.2億港元）向大股東兼主席郭英成收購前身為爛尾樓的北京商住項目「耀輝國際城」。佳兆業擬以內部資源及股本融資支付收購代價，並先以「七供一」比例的供股方式支付部分代價。集團預期已發行股本將增加不超過50%，認購價將按市場價格釐定，料攤薄影響將低於25%。假設以昨日收市價3.94港元供股，七供一料僅籌得約34.5億港元，意味集團仍需出資逾百億元。

8年前60億買入 今作價倍升

耀輝國際城建築面積約2.68萬平方米，包括商務公寓、住宅、零售、酒店、公共設施及停車位等。交易為關連交易，須召開特別股東大會予獨立股東表決。值得留意的是，據內地傳媒報道，項目曾多番轉手，包括中國奧園（3383）、金利豐等均曾持有項目或權益，最終在2013年由郭英成以60億元收購。若傳聞屬實，郭英成在經歷約8年時間以高出一倍價格將項目易手至佳兆業。

三道紅線下 供股可減監管壓力

更為人關注的是，近月內地監管機構收緊房企融資政策，下發「三道紅線」政策，令內房紛出奇招減債。佳兆業今次斥巨資向大股東收購物業，繞道以供股籌集部分資金。集團管理層表示，供股能提升整體股本，令公司更易達成「三條紅線」，大股東亦會參與供股。管理層指今次供股資金除了用作收購項目，亦用於日常營運，有信心能為股東帶來更優秀回報。

副主席麥帆表示，集團一直有意投資核心城市，包括已在深滬擁有項目，今次收購北京項目是完成佈局。他指項目能即時為集團帶來現金流及收入，未賣出的公寓部分出租率達95%。

此外，本報早前報道佳兆業落實參股前身由高銀金融（0530）持有的啟德項目，集團首次披露項目五成權益，料可售貨值達150億港元，推盤時間為2022年4月。早在佳兆業加入前，該啟德項目疑已引入「大DEE會」成員歐亞平旗下的百仕達（1168）等接手。

負債率降至97.9% 稱文體科技快上市

業績方面，集團去年多賺18.6%至54.47億元，每股基本盈利0.891元，派末期息每股0.12港元，按年升兩成。集團去年收入按年升16.1%至557.7億元，毛利率維持在28.5%水平。

至於三道紅線政策，集團指出，目前僅餘一道紅線需處理，即「剔除預收款後的資產負債率大於70%」未消除，料可於今年完成，目前該比率約70.3%。至於淨資產負債比率已降至97.9%，現金短債比率增加至1.56倍。明年銷售目標為1300億元，可售貨值約2000億元，去化率約60%至65%便可達標。此外，郭英成又於會上提到，文體科技業務將盡快分拆上市。

明報記者 方楚茵

相關字詞﹕三道紅線 歐亞平 大DEE會 百仕達 高銀金融 啟德 爛尾樓 供股 郭英成 佳兆業

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