經濟

中海油中石油賺少逾半 派息迥異

【明報專訊】兩桶油昨日齊齊公布業績，中海油（0883）去年少賺59.1％至249.56億元（人民幣，下同），略高於市場預期的243億元，但末期息減44.4％至0.25港元。中石油（0857）去年則少賺58.4％至190.06億元，符合盈警公告，且第四季表現續改善，擬派末期息每股8.742人民幣分，按年增32％。

中海油：增加投資風力發電

中海油昨績前收報8.08港元，跌0.37％。受去年國際油價反覆及原油需求下滑影響，中海油全年油氣銷售收入按年減少29.2％至1396.01億元。全年產量5.282億桶油當量，超額完成去年目標。去年桶油成本大降11％至26.34美元，見10年來新低；桶油作業費用亦減6.7％至6.9美元，見13年新低。資本開支則為795億元，按年基本持平。

集團將今年產量目標定在5.45億桶至5.55億桶油當量，全年資本支出增至900億至1000億元。首席執行官徐可強表示，未來幾年將增加在風力發電方面的投資，相關資本開支佔比會由現時每年3％至5％，增至5％以上。

至於中石油，去年雖少賺58％，但第四季純利錄89.39億元，按年多6％，可見自第三季扭虧為盈後，第四季業績持續有改善。去年營業收入按年少23.2％至1.93萬億元，收入下跌主要受累於大部分油氣產品銷量減少和價格大幅下降。

中石油昨日績前收報2.77港元，跌0.36％。在各業務中，勘探與生產業務經營利潤按年跌76％至230.92億元；煉油與化工業務出現經營虧損18.34億元；銷售業務經營虧損按年擴大1％至29.06億元；但天然氣與管道業務經營利潤724.1億元，按年多賺1.77倍。

中石油今年擬再削3％資本支出

繼去年資本支出按年跌17％至2465億元後，中石油預計今年資本支出再削3％至2390億元。另外，中石油預計今年國際油價保持中低區間運行，計劃原油產量9.235億桶，可銷售天然氣產量為4.354萬億立方英尺，油氣當量合計為16.494億桶。

中石油同日亦宣布，由於工作調整，總裁段良偉將辭任並轉為非執董，由非執董黃永章接任總裁，並調任執董。

相關字詞﹕資本開支 末期息 中石油 中海油

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