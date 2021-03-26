中壽第4季新業務價值轉差 全年純利遜預期

末期息0.64元

中國人壽昨日收市後公布業績，績前收報16.06港元，跌0.12％。集團去年總保費收入6122.65億元，年增7.9％，首次突破6000億元規模，全年已實現淨保費收入則增7.9％至6046.7億元。內含價值達1.07萬億元，升13.8％，價值居行業首位。不過，新業務價值第四季轉差，扭轉了首三季上升趨勢，令全年新業務價值轉跌0.6％至583.73億元。

截至去年底，中國人壽總資產規模突破4萬億元，達到4.25萬億元，較2019年底增長14.1％。總投資收益1985.96億元，按年升17.4％創新高，主要受惠於債權類投資利息及股票分紅增加；總投資收益率5.3％，增加0.06個百分點。另外，淨投資收益按年升9.2％至1627.8億元，但因去年利率整體下行，加上存量資產到期等因素影響，淨投資收益率下跌0.27個百分點至4.34％。

償付能力充足率下降近7百分點

截至去年底，中國人壽的核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別為260.1％及268.92％，較2019年底減少6.61個百分點及7.61個百分點。公司表示，償付能力充足率跌，主因是保險業務和投資資產規模持續增長、股利分配、償付能力準備金評估利率下行，以及贖回其他權益工具。