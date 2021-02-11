中概股風暴 港股挫400點後近平收

NIKE經銷商代工齊跌 國貨股受捧

大市同樣因多個國際品牌被內地人民抵制而波動，NIKE的內地經銷商滔搏（6110）大跌12％，代工的申洲國際（2313）亦跌4％。而國產品牌受捧，李寧（2331）大升10.7％至50元，安踏（2020）漲8.4％至121.3元，是表現最佳的恒指成分股。

恒指昨早受中概股影響，一度跌逾400點，但其後數度倒升，在非科技股撐市下，收市僅跌18點，報27,899點。國指跌103點至10,744點。主板成交2004億元。港股通淨流出15.68億元。騰訊（0700）及小米（1810）績後下挫，騰訊跌2.8％至606元，小米跌4.4％至23.9元，拖累科指跌穿8000點，收報7944點，跌96點或1.2％。

截至昨晚11時，恒指夜期報27,725點，低水175點。

女股神：債息恐升至3厘

科指因美債息急升而持續陷入熊市，有「女股神」之稱、ARK Investment創辦人兼首席投資官Cathie Wood昨早在MSCI研討會上表示，預計通脹僅屬短暫，但債息可能會升至3厘水平。

Cathie Wood表示，過去6周市場出現很久未見的波動，主要原因是中美經濟復蘇，投資者開始擔心通脹，憂慮會在債市損手。她預計通脹可能會升至3％至4％，因去年經濟大跌所導致，但認為通脹只屬短暫，然而債息則會進一步上升至2至3厘。

ARK系列基金近期均重挫，Cathie Wood表示，基金關注的是5年投資表現，有信心5年間的複合增長率仍可達到15％。她旗下的ARK Innovation ETF（ARKK）自2月高位已累跌逾26％，當中重倉的Tesla（TSLA）自高位累跌三成，但Cathie Wood表示，仍看好電動車市場，相信受惠成本下降，電動車價格於兩年內會低於傳統汽車，因而逐步擴展至大眾市場。