經濟

新設法規委員會 稱反映業界意見

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）日前宣布在董事會旗下新成立法規委員會，行政總裁李寶安昨日解釋，今次是因應廣播牌照中期檢討將於今年6月30日到期，因此成立委員會跟進，他稱委員會會反映業界遭遇障礙，並進一步向監管機構提出建議。

集團主席許濤表示，法規委員會除需清楚認識法例及監管要求，亦擬向政府提出建議，幫助業界取得競爭優勢。他表示，委員會研究的事項不止適用於TVB，亦希望對其他同業帶來幫助，包括和海外市場比較，並就因應互聯網帶來的競爭提出建議，盼幫助業界提升競爭力。

李寶安舉例表示，如目前TVB將晚上11時至凌晨5時的廣告時段，匯集成在晚上11時後製作成感謝祭的安排，他們將研究是否有空間將時段提前。

根據TVB成立法規委員會的章程，由獨立非執行董事方和擔任主席，另一名獨董盧永仁、副主席兼行政總裁李寶安，及副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻則出任委員會成員。方和曾出任過通訊事務管理局非官方成員。

曾批通訊局未與時並進

事實上，TVB過往曾於《萬千星輝頒獎典禮2015》出現吃炸雞畫面，被通訊局質疑違反業務守則，變成間接宣傳一事而遭判罰，TVB曾就此提出司法覆核，認為香港對產品贊助的嚴厲限制與國際趨勢背道而馳，不利香港電視業發展。當時集團更召開記者會，批評當局未能與時並進。

相關字詞﹕許濤 李寶安 電視廣播

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